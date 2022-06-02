Batı Akdeniz ihracatı yükselişini sürdürüyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı(BAİB)Ümit Mirza Çavuşoğlu, Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracatın kesintisiz bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, geride kalan mayıs ayında yüzde 2.77 oranında artışla 204 milyon 848 bin 214 dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bölgeden 1 Ocak ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.98 oranında artarak, 1 milyar 118 milyon 987 bin 393 dolara ulaştığının altını çizen Çavuşoğlu, " Mayıs ayında en fazla ihracatı doğaltaş ağırlıklı olarak maden ve metaller sektörü gerçekleştirdi. Sektörümüz ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,44 oranın artırırken, yaz aylarının gelmesi, ocaklarda olumsuz hava şartlarının sona ermesi gibi etkenlerin sektörün ihracatını daha da artırması bekleniyor. Bölge ihracatının lokomotif sektörlerinden yaş meyve sebzenin ise mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 4 gerileme yaşadığı görülüyor. Sıcak hava nedeniyle örtü altı üretimin gerilemesi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenler nedeniyle yaş meyve sebze ihracatında bu tablonun oluştuğu gözleniyor"ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında bölgeden en fazla ihracatın Çin ve Rusya’ya gerçekleştirildiğini bildiren Çavuşoğlu, İtalya, Almanya ve Hollanda’nın, ilk 5’te yer alan ülkeler olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Almanya’da dönemsel bir gerileme yaşanırken, İtalya ve Hollanda’ya gerçekleşen ihracat rakamlarının dikkat çekici olduğunu bildirdi.

5 aylık tabloya bakıldığında bölge ihracatında dolar bazında artış yaşandığını ifdede Ümit Mirza Çavuşoğlu, ilk 5 sektörün gerçekleştirdiği ihracat, bölge ihracatının neredeyse 3’te 2’sine ulaştığını kaydetti.

"Çin en büyük pazar"

Çavuşoğlu, Çin’in tam olarak etkisinden kurtulamadığı Covid salgınına rağmen bölgenin en büyük pazarı olma özelliğini bu dönemde de sürdürdüğünü işaret ederek, " Almanya, en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke olurken, Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatta toparlanma sürüyor. Savaşın ilk günlerinde ihracatın durduğu Rusya’ya yapılan ihracat 5 aylık süreçte 60 milyon doları aştı"dedi.

"Bölge ihracatını arttırma hedefi"

BAİB, olarak bölge ihracatını artıracak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, " Bu çerçevede Ağaç ve Orman Ürünleri sektörümüz kısa süre önce İngiltere’de oldukça başarılı iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Öte yandan Maden sektörümüz Güney Afrika’da doğaltaş ağırlıklı ihracat bağlantıları için firma ziyaretleri ve B2B iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. Önümüzdeki süreçte diğer sektörlerimizi kapsayacak ticaret heyetleri organize ederek, Bölge ihracatımızı artıracak faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.