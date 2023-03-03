Batı Akdeniz ihracatı yarım milyar dolara ulaştı

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz’den 2023 yılı Şubat ayında 214 milyon 82 bin 609 Dolar ihracat gerçekleşti. Bölgenin yılın geride kalan 2 aylık döneminde gerçekleşen ihracat ise 428 milyon 150 bin 108 Dolara ulaştı. Şubat ayında bir önceki yılın Şubat ayına göre aynı rakamda ihracat gerçekleşirken, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönemde bölge ihracatı yüzde 3,19 oranında artış gösterdi.

Yaş meyve sebze sektörü Şubat ayında bölge ihracatının lokomotifi oldu. İhracatını yüzde 47,24 oranında artıran yaş meyve sebze sektörü 96 milyon 765 bin 470 dolar ile Batı Akdeniz’den en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Listenin ikinci sırasında maden ve metaller sektörü yer alırken, sektörün ihracatı yüzde 25,65 oranında gerileme ile 29 milyon 328 bin 509 dolar olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ise yüzde 2,73 gerileme ile 21 milyon 5 bin 410 dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörü listenin dördüncü sırasında yer alırken, ihracatını Şubat ayında artıran bir diğer sektör oldu. Sektör Şubat ayında yüzde 10,75 oranında artışla 19 milyon 551 bin 318 dolar ihracat gerçekleştirdi. Listenin beşinci sırasında ise 5 milyon 736 bin 906 dolar ile Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü yer aldı.

Almanya’nın ilk sıraya yerleştiği görüldü

Rakamlar hakkında bilgi veren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Şubat ayında bölgemizden gerçekleşen ihracata ülkeler bazında bakıldığında Almanya’nın ilk sıraya yerleştiği görüldü. Almanya’ya gerçekleşen ihracat yüzde 18,30 oranında artışla 16 milyon 814 bin 124 dolar oldu. Listenin ikinci sırasında ise ihracatın yüzde 34,74 oranında artışla 16 milyon 366 bin 87 dolar olduğu Rusya Federasyonu yer aldı. Polonya bu dönemde listeye girme başarısı gösterirken, ihracat da rekor oranda artış gösterdi. Polonya’ya yüzde 261,62 oranında artışla 14 milyon 3 bin 790 Dolar ihracat gerçekleştirildi. Ukrayna, bölgemizin yine önemli bir pazarı olma özelliğini bu dönemde de gösterdi ve Ukrayna’ya 6,19 oranında gerileme ile 11 milyon 854 bin 745 dolar ihracat gerçekleştirildi. Listenin beşinci sırasında ise 1,41 oranında gerileme ve 11 milyon 788 bin 810 dolar ihracat ile Romanya yer aldı” dedi.

2023 yılı Şubat ayının en dikkat çekici gelişmesi ise Çin Halk Cumhuriyeti’nin listede olmaması oldu. Pandemi öncesine kadar hem aylık hem de yıllık bazda hep birinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti, bu ay 7. sıraya geriledi. 2023 yılı Şubat ayında Batı Akdeniz’den 131 ülke ve bölgeye 998 üye firmamız ihracat gerçekleştirdi.

Maden sektörü ihracatı 2 aylık süreçte 15,25 oranında gerileme

Bölge ihracatının 2 aylık seyrine bakıldığında yaş meyve sebze sektörünün Şubat ayı özelinde olduğu gibi yine en fazla ihracat yapan sektör olduğunu belirten Çavuşoğlu, “İhracatını yüzde 29,59 oranında artıran yaş meyve sebze sektörünün 2 aylık ihracatı 173 milyon 853 bin 747 dolar oldu. Maden sektörü ihracatı 2 aylık süreçte 15,25 oranında gerileme ile 62 milyon 246 bin 528 dolar ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla hemen hemen aynı ihracatı gerçekleştiren Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü yer aldı ve sektörün gerçekleştirdiği ihracat 40 milyon 536 bin 555 dolar oldu. Dördüncü sırada yer alan Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü ihracatını yüzde 15,11 oranında artışla 38 milyon 226 bin 971 dolar ihracat gerçekleştirdi. Beşinci sırada yer alan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü ise yüzde 33,55 oranında gerileme ile 19 milyon 80 bin 182 dolar ihracat gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.

“En fazla ihracat Rusya Federasyonu’na gerçekleşti”

Çavuşoğlu değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 1 Ocak ila 28 Şubat tarihleri arasında en fazla ihracat Rusya Federasyonu’na gerçekleşti. Rusya’ya yapılan ihracatta yüzde 43,52 oranında artış yaşanırken, ihracat rakamı ise 40 milyon 885 bin 151 dolar oldu. İkinci sırada yer alan Almanya’ya ise yüzde 12,82 oranında artışla 31 milyon 952 bin 865 dolar ihracat gerçekleşti. Çin, toplam ihracatı gösteren bu tabloda da üçüncü sıraya geriledi. Düşüşün önümüzdeki aylarda da sürmesi beklenirken, Çin’e yüzde 9,34 oranında kayıpla 26 milyon 466 bin 694 dolar ihracat yapıldı. Dördüncü sırada yer alan Ukrayna’ya 1,68 oranında gerileme ile 25 milyon 644 bin 38 dolar, beşinci sırada yer alan Romanya’ya da 0,49 oranında gerileme ile 22 milyon 185 bin 394 dolar ihracat gerçekleştirildi.”

1 Ocak ila 28 Şubat tarihleri arasında Batı Akdeniz’den ihracat gerçekleştirilen ülke ve bölge sayısı 144’e ulaşırken, ihracat yapan firma sayımız 1375 oldu.

Bölge ihracatını daha da artırmak için çalışmalarını aralıksız sürüyor

Birliğin, bölge ihracatını daha da artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Bu çerçevede BAİB organizasyonu ile URGE projesindeki firmalarımızla mermer sektöründe Birleşik Arap Emirliklerine Ticaret Heyeti düzenledik. Almanya’da düzenlenen yaş sebze meyve fuarına ve Hindistan’da düzenlenen doğaltaş fuarına katıldık. Ayrıca Hindistan’da fuara eş zamanlı sektörel ticaret heyeti düzenleyerek, firmalarımızın iş görüşmeleri gerçekleştirmesini sağladık. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımız devam edecek” açıklamasını yaptı.