Batı Afrika’da güneş enerjisine Türk damgası

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisine rağbetin artması ve buna bağlı olarak solar enerji odaklı şirketlere talebin artmasıyla, bu şirketlerden biri olan ICC Şirketler Grubu, yeni bir solar enerji projesi için harekete geçti. Şirket, Batı Afrika’da insanların güneş enerjisinden maksimum verimlilikte faydalanmasını sağlıyor.

Geleneksel enerji kaynakları tükendikçe güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına rağbet artıyor. Bu sebeple solar enerji odaklı şirketlere olan talep de arttı. Bunlardan biri olan ICC Şirketler Grubu, özellikle Batı Afrika’daki güneş enerjisi ve inşaat projeleri ile dikkat çekiyor. Şirket, yeni bir solar enerji projesinde Körfez sermayesinden destek alıyor; Batı Afrika’da insanların güneş enerjisinden maksimum verimlilikte faydalanmasını sağladı.

Her ülkede ekonomileri ve siyaseti yakından ilgilendiren ve stratejik bir sektör olan enerjide, sürdürülebilirlik gündemdeki yerini koruyor. İstanbul merkezli ICC Şirketler Grubu, Batı Afrika ülkelerinde enerji odaklı projelere imza attı. Enerji ve inşaat sektörlerinde Körfez sermayesi ile Batı Afrika’daki projeleri buluşturan ICC, bölgede yeni projeler için kolları sıvadı. ICC Grup’un Batı Afrika ülkelerinde proje ortaklığı ile üstlendiği projeler, bölgeye değer katıyor. Grup, yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisine odaklandı. Batı Afrika’da üstlendiği projelerle insanların güneş enerjisinden maksimum verimlilikte faydalanmasını sağlıyor.

600 megawatt’lık (MW) solar enerjisi projesi

ICC, Batı Afrika’da sürdürülebilir enerji kaynağı kullanımını sağlayan projeleri ile önemli bir konuma yükseldi. Proje ortakları ile yapılan fizibilite çalışmalarının ardından solar enerji birimlerinin konumu konusunda yapılan değerlendirmelerle en yüksek verim elde ediliyor. Körfez sermayesi ile Batı Afrika’daki enerji projelerinin kesişim noktasında bulunan şirket, Körfez’deki büyük sermaye gruplarının ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. ICC Grup, bu çerçevede 600 megawatt’lık (MW) solar enerjisi üretimi yapacak yeni bir projeye başladı. Altı yüz megawatt’lık yeni projenin detayları yakında açıklanacak. Bu proje bölgede yenilenebilir enerji kaynağı için önemli bir adım olacak.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Yılmaz bu konuda, "Önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacağız. Güzel haberler çok yakında" dedi.

Solar enerji, sosyal konutlar ve alt yapı projelerinde uçtan uca çözümler sunan ICC Şirketler Grubu, ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve ekipmanları Türkiye’den temin ediyor. Böylece ihracata da katkı sunuyor.