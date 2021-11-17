BAT Global, NES ve GES sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - BAT Global, Ulusal Eşitlik Standardı (NES) hem de Küresel Eşitlik Standardı (GES) sertifikalarını almaya hak kazandı.

BAT Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, BAT'nin gerçekleştirdiği çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının başarısı globalde aldığı iki önemli sertifikayla tescillendi.

Bunda 2025'e kadar kadın yönetici oranını yüzde 45'e, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40'a çıkarma hedefi de etkili oldu.

Verilen bilgiye göre, İngiltere'nin en önde gelen çeşitlilik değerlendirmelerinden biri olan Ulusal Eşitlik Standardı (NES), İngiltere hükümeti ile ortaklaşa ve 20 kamu ve özel sektör kuruluşunun iş birliği ile hayata geçirildi.

Ulusal Eşitlik Standardı sertifikasyonu esnasında yapılan tüm değerlendirmeler ise dünyanın en önemli danışmanlık şirketlerinden biri olan Ernst&Young tarafından gerçekleştiriliyor.

Küresel Eşitlik Standardı sertifikasına hak kazanabilmek için Ulusal Eşitlik Standardı sertifikasyonuna sahip olma koşulu aranıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAT Global Yetenek, Kültür ve Kapsayıcılık Direktörü Hae In Kim, Ethos adını verdikleri şirket değerlerinin, çeşitli ve kapsayıcı bir iş yeri kültürü sağlamak için kendilerine yol gösterdiğini belirtti.



2020 yılında hayata geçirdikleri çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisi doğrultusunda uyguladıkları planların, değerlendirme sürecinde sertifikaları almalarında önemli rol oynadığını aktaran Hae In Kim, "Öncelikle, çalışanlarımızın, BAT'de çok yönlü bir kariyere sahip oldukları için kendilerini değerli ve gururlu hissetmelerini amaçlıyoruz. Dolayısıyla, bu sertifikalar, organizasyonumuzun çeşitliliğini, çalışanlarımızın düşünce ve beceri anlamında değer yaratan farklılıklarını, çeşitlilik politikalarımızı ve uygulamalarımıza ek olarak kapsayıcı kültürümüzün başarısını kanıtlar nitelikte. Tüm bunlar, tercih edilen bir işveren olmamızı ve Daha İyi Bir Gelecek inşa etme hedefimizdeki sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızı destekliyor." ifadelerini kullandı.





- BAT, kadın yönetici oranını yüzde 45'e çıkaracak





Açıklamada yer alan bilgiye göre, BAT'nin, 2025 yılına kadar çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında önemli hedefleri bulunuyor.

Bu hedefler arasında kadın çalışan oranının yönetim seviyesinde en az yüzde 45, üst yönetim seviyesinde ise yüzde 40'a ulaşması, bölgesel ve global organizasyonlardaki liderlik ekiplerinin yüzde 50 farklı uluslardan gelen çalışanlardan oluşması ve üst yönetim ekiplerinin yüzde 24'ünün geçmiş çalışmalarında farklı sektör deneyimlerine sahip olması yer alıyor.

Bu hedeflere ek olarak, BAT çalışanlarına yönelik iyi yaşam ve esenlik ajandası dahilindeki faaliyetleri, orta kademedeki yöneticilerin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki farkındalık gelişimi ve BAT’nin işinin her anında bu konuyu başarılı bir şekilde uygulaması da sertifikaların alınmasında önemli rol oynadı.





