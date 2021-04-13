Başvurular başladı! Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman 2021? Sorusu arama motorlarından aratılmaya başlandı. Bekçi adayları İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Öte yandan, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediyor. Alınan bilgiye göre, bekçi olmak isteyen adaylar 16 ilde görev alacağı belirtildi. Peki, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK 2021?

İŞKUR bekçi alım ilanlarına göre şu bekçi alımları yapılacak olan 16 il şöyle: