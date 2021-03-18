Başmakçı’da gözler Irak pazarının açılmasında

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde üreticiler fiyatların istikrara kavuşması için dört gözle Irak pazarının açılmasını bekliyor. Pandemiden öncesi günlük yaklaşık 250 tır yumurtanın gönderildiği pazarın kapanmasının fiyatlarda belirsizliğe neden olduğu belirtiliyor.

Günlük yaklaşık 5 milyon yumurtanın üretildiği Başmakçı ilçesinde üreticiler pandeminin bitmesi için gün sayıyor. Yumurta üreticileri korona virüs (Covit-19) dolayısı ile kapanan Irak başta olmak üzere diğer ihracat pazarlarının açılmasını dört gözle bekliyor. Yumurta sektörüne yön veren Başmakçı ilçesinde üreticiler uzun geçen pandemi sonrası ihracatın eski normal seyrine dönmesini istiyor.

Yumurta üreticisi İsmail Kök, ilçede günlük 5 milyon yumurta üretildiğini belirterek, bu üretim ile ülke yumurta ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’nin karşılandığını ifade etti. En çok hammadde girdi maliyetlerindeki aşırı fiyat artışından muzdarip olduklarını kaydeden Kök, “Aşağı yukarı 4,5-5 milyon yumurta üretiliyor ilçede. Yumurta fiyatlarındaki yükselişin en büyük nedeni hammaddenin, yani soya ve mısır gruplarının yüzde 70-80 artış göstermesi, başlıca sebebi bu. Bir de önemli pazarlarımızdan Irak pazarımızın da kapanması etken oluyor. Bu fiyatlarda yumurta üreticisini fazla kazandırmıyor, ama bu şekilde kendini ancak kurtarır. Burada aracılar kazanıyor veyahut market zincirleri kazanıyor. Biz üreticilerden en düşük fiyat 12-13 liradan çıkıyor kolisi. Üreticiler olarak biz çok fazla kazanç göremiyoruz. Sadece kendimizi kurtarıyoruz. Başmakçı Türkiye’nin yumurta ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor” diye konuştu.