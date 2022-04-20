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Başkurdistan ile Türkiye Arasında Ekonomik İlişkiler Umut Verici!
: 1552’de Kazan Hanlığı’nın yıkılmasından sonra Başkurtlar ve Tatarlar Ruslara karşı birlikte ayaklanmış, ancak 18. yüzyılın sonlarında Rus hakimiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu dönemde Ruslara karşı savaş veren Salavat YULAYEV Başkurdistan’ın ulusal kahramanı sayılmakta ve Başkurdistan devlet armasında gravürü bulunmaktadır.
Ekonomi 20.04.2022, 17:22
Ekonomik gelişmişlik bakımından Rusya’nın önde gelen bölgelerinden birisi olan Başkurdistan, 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon rublelik (27,1 milyar dolar) GSBH’ye sahiptir. Bölgedeki ekonomik faaliyet türleri arasında; yakıt ve enerji, kimya ve petrokimya endüstrisi ve elektrik enerjisi endüstrisi, makine mühendisliği ve metal işleme, metalürji, kereste, ağaç işleri, kâğıt hamuru ve kâğıt, hafif sanayi ve gıda endüstrilerinin öne çıktığı görülmektedir.