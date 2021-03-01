Başkent’te iyilik hareketi kapsamında esnafa üçüncü kez nakit ödeme yapılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş şimdi de pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine başvuran 16 binden fazla vatandaşa üçüncü kez 500 Türk Lirası nakit desteği sağlanacağını ve esnaf ile çalışanların hesaplarına 150 Türk Lirası ekmek parası desteğinin de ek olarak yatırılacağını açıkladı.



Üçüncü ödeme hafta içi yapılacak

Gelirinden mahrum kalan esnaf ve çalışanlara Başkan Yavaş adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen mesajda, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu hafta içi adınıza üçüncü kez 500 Türk Lirası + 150 Türk Lirası (ekmek parası) nakdi destek yatırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya ve gücümüz yettiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sizlerin ve darda kalan tüm hemşehrilerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız” ifadeleri kullanıldı.