Başkentgaz, bu yıla ilişkin dağıtım alt yapısı çalışmalarını tamamladı

ANKARA (AA) - Başkentgaz, bu yıl lisans kapsamında yer alan tüm ilçelerde doğal gaz dağıtım alt yapısını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım itibarıyla Nallıhan, 2 Aralık'ta Evren ve 7 Aralık'ta Ayaş'a doğal gaz arzı sağlandı ve doğal gaz kullanan ilçe sayısı 20'ye çıktı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, 2013'te 9 bin 900 kilometre olan doğal gaz dağıtım hattı devraldıklarını belirterek, "İlk önce hava gazı döneminden kalan şebekeyi modernize etmekle işe başladık. 8 yılda genişleme yatırımları kapsamında 9 ilçede doğal gaz dağıtım alt yapısını tamamladık ve 13 bin 800 kilometreye ulaştık. Şereflikoçhisar, Haymana ve Kalecik ilçelerine doğal gaz hizmeti götürmüştük. Bu yıl da lisans bölgemizde doğal gaz kullanmayan 5 ilçeye yatırım yapma kararı almıştık. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarla ilçelerdeki şebeke yatırımlarını tamamladık. 5 ilçeye 160 kilometre şebeke yatırımı yapılarak yaklaşık 30 milyon lira yatırım harcaması yapıldı." ifadelerini kullandı.



