Başkent EDAŞ, şebekeleri yaz mevsimine hazırladı

Başkent EDAŞ bakım çalışmaları ile elektrik dağıtım şebekesini yaz mevsimine hazırladı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’in, bu yılın ilk yarısı için 63 milyon liralık bütçe ayırdığı şebeke bakım işlemlerinin çoğunu gerçekleştirerek, yaz aylarında da müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke bakımlarını tamamladığı açıkladı.

Verilen bilgiye göre Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta yer yer ağır geçen kış mevsimi nedeniyle elektrik şebekesi üzerinde değişime ve bakıma ihtiyaç duyan unsurlar yenilendi. Arızalara ve kesintilere yol açabilecek olumsuzluklar baştan giderildi.Bu kapsamda, havai hat, bina, aydınlatma ve diğer şebeke envanterlerine bakım yapılırken, hücre içi ve bina temizlikleri yapıldı, hücre uzaktan kumanda kontrolleri gerçekleştirildi.

Kış şartlarında hasar gören direklere, iletkenlere ve bağlantı noktalarına öncelik verilerek, bina iyileştirmeleri, trafo bakımları, topraklama iyileştirmeleri, izolatör değişimleri, trafo kademe ayarı kontrolleri, trafo yağ kontrol ve değişimi çalışmaları gerçekleştirildi.

Kış sonrası şebekedeki eksikliklerin giderilmesi adına 2 bin 385 bina, 594 orta gerilim fider, 707 alçak gerilim fiderde gözlem bakımı, 101 bina, 61 orta gerilim fider, 157 alçak gerilim fiderde ise önleyici bakım yapıldı. Direklerde payanda eksiklerinin giderilmesi adına da kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Hava sıcaklığının artması ile göçmen kuş rotaları üzerinde bulunan hatlara ise kuş çarpılmalarını engellemek için yalıtım malzemesi montajı yapıldı.