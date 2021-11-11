Başkent EDAŞ, Ankara'da kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA (AA) - Başkent EDAŞ'ın Ankara'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021'in ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Ankara'da 19 bin 962 trafo ve 53 bin 777 kilometre uzunluğundaki hatlarda kesintisiz enerji için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar ilçelerinde 25 bin 337 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 808 pano ile 2.091 trafo ve 200 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Başkentte 57 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Ayrıca, 1035 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 5 bin 786 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ek olarak yeni 871 elektrik panosu ve 159 trafo merkezinin montajı da tamamlandı.