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Başkan Yılmaz’dan memura büyük denge zammı müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bem-Bir Sen Sendikası ile belediyede çalışan memurların yüzünü güldüren sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Sözleşme gereği hiçbir memur ayrımı yapılmaksızın sosyal denge ücreti yüzde 120 artırılarak 2 bin 650 liraya yükseltildi. Başkan Yılmaz, ayrıca memura kumanya yardımı yapılacağını ve 9 bin 50 lirada banka promosyonu ve kumanya verileceğini müjdeledi.

Ekonomi 14.01.2022, 12:38
Başkan Yılmaz’dan memura büyük denge zammı müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bem-Bir Sen Sendikası ile belediyede çalışan memurların yüzünü güldüren sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Sözleşme gereği hiçbir memur ayrımı yapılmaksızın sosyal denge ücreti yüzde 120 artırılarak 2 bin 650 liraya yükseltildi. Başkan Yılmaz, ayrıca memura kumanya yardımı yapılacağını ve 9 bin 50 lirada banka promosyonu ve kumanya verileceğini müjdeledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) Genel Başkanı Levent Uslu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, BASKİ ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nde çalışan yaklaşık 803 memur ve 264 sözleşmeli memur için bin 700 lira civarındaki sosyal denge ücretinin kat sayısı yüzde 120 artırılarak sosyal denge ücreti 2 bin 650 liraya çıkarıldı. Başkan Yılmaz ayrıca memurlar için banka promosyonu anlaşması yaptıklarını, şubat ayı maaşlarında her memurun hesabına 9 bin 50 Lira’nın tek seferde yatırılacağını müjdeledi.

Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi en iyi desteği sağladı"

Sosyal Denge sözleşmelerinde günün ilk saatlerinde en erken imzalanan sosyal denge sözleşmesini, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile imzaladıklarını belirten Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Büyükşehir Belediyesi’ni önceki gün Belediye Meclisi’nde alınan kararın sabahında böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için kutladı.

Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, memurların maaşlarında kanuni olarak yapılabilecek her şeyin en iyi şekilde yapılmasına destek verdiğini söyleyerek “Hiç kimseyi ayırt etmeden, çalışma arkadaşlarının bakmakla yükümlü olduğu herkesi düşünerek daha mutlu bir şekilde hizmet etmeniz için düzenleme yapıldı. Bu iradeyi gösteren Başkan Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Buraya iştirak eden memur arkadaşlarımızda tarihi bir fotoğrafı oluşturmuş oldu.” dedi.

Başkan Yılmaz, “Zor günleri beraber atlatacağız"

Herkesin bildiği gibi ülkenin çok zor günlerden geçtiğini belirterek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Gerek pandemi döneminde gerekse zorlu ekonomik koşullar son dönemde hepimizi meşgul etti. Tüm bu süreçte Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz BASKİ’miz ve tüm çalışanlarımız mesaisine mesai kattı. Gece gündüz demeden şehrimize hizmet etmek için gayret etti, ter akıttı. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

“Maaşları bile ödeyemezler demişlerdi"

Başkan Yılmaz “Yaklaşık 3 yıl önce seçim kampanyasında bize ‘kazanamaz bunlar, yapamazlar, yönetemezler, hizmet edemezler, maaşları bile ödeyemezler diyenler bugün mesai arkadaşlarımızla hep birlikte nasıl güçlü, dirayetli ve gayretli olduğumuzu görünce seslerini kesmişler ve kendilerine oyalanacakları yeni iftira alanları aramaya koyulmuşlardır. Zamanı geldiğinde onlara cevap verebilecek 7 bin kişilik yol arkadaşlarım ve her daim emrinde olduğum 1 milyon 300 bin kişilik Balıkesirli hemşehrilerimiz var bizim” dedi.

SDS Yüzde 120 artırıldı

Başka Yılmaz müjdeleri şöyle açıkladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız memur ve sözleşmeli memurlarımıza yüzde 30’un üzerinde bir zam müjdelemişti. Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak; bin 700 lira civarındaki sosyal denge rakamının katsayısını yüzde 120 şeklinde uygulayarak 2 bin 650 lira seviyelerine hiçbir memur ayrımı yapmaksızın herkese eşit olarak yükseltiyoruz.

Memura kumanya yardımı

Toplu sözleşmeye yeni giren kumanya yardımı hususunu hem biz hem Bem-Bir Sen Sendikası, ilgili bakanlıklarımız, Sayıştay Başkanlığımız olarak çok yakından takip ediyoruz. Kısmet olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın hakemliğinde ortaya çıkması muhtemel makul bir rakamında şubat ayı maaşlarında ilave olarak yansıtılabileceğinin müjdesini şimdiden verebiliriz.

9 Bin 50 lira banka promosyonu

Bir süredir mesai arkadaşlarımızla birlikte banka promosyonu konusunda memur, sözleşmeli memur ve işçilerimiz için çok sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Arkadaşlarım çalışmaları sonucunda dün gece bana rakamı aktardılar. Çok memnun oldum neredeyse rekor bir seviye. Sizler için rakamın biraz daha yükseltilmesi gerektiğini söyledim ve şubat ayı maaşlarında tek sefer olmak üzere 9 bin 50 lira hesaplarınıza yatırılacak. Bu paralar sizlerin alın terinizdir, helalinizdir, ailenizle afiyetle harcayın inşallah.”

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