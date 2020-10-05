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Başkan Yılmaz: “Fındıkta mevzuata uygun olmayan alımlar yapılıyor”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Bazı kişilerin organik fındık alımı yapıyorum diyerek piyasa fiyatlarının kg başına 1 ila 2 lira üzerinde fiyat vererek organik olmayan fındık alımı yaptığı şikâyet dilekçelerinde belirtilmektedir” dedi.

Ekonomi 05.10.2020, 09:23 05.10.2020, 09:33
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Başkan Yılmaz: “Fındıkta mevzuata uygun olmayan alımlar yapılıyor”

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB Genel Sekreteri Sercan Yaşar ile birlikte Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Yılmaz, gerçekleşen ziyarette fındık üreticisi ve esnafının şikâyetlerini dile getirdi.


2020 fındık sezonu ile ilgili açıklamalarda bulunan ÇTB Başkanı Yılmaz, “2020 fındık sezonu başladı ve devam etmekte. Özellikle Cumhurbaşkanımızın açıkladığı taban fiyat üretici ve fındık ticaretiyle uğraşan tüm kesimleri memnun etti. Bu sebeple fındığa olan ilgi arttı” diye konuştu.

“Fındıkta mevzuata uygun olmayan alımlar yapılıyor”
Başkan Yılmaz, mevzuata uygun olmayan, 'organik fındık' adı altında piyasa fiyatının 1-2 lira üzerinde normal kabuklu fındık alım satımı yapıldığına dair üyelerinden şikâyet dilekçeleri aldıklarını belirtti. ÇTB Başkanı Yılmaz konuyu Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile görüştü.
Konuya dair açıklamada bulunan ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz mevzuata uygun olmayan fındık alım-satımlarının yapıldığını belirterek, “Kantarcı diye tabir ettiğimiz fındıkla alakası olmayan, randıman bilmeyen, güvenilir olmayan kişiler hiçbir yükümlülük yerine getirmeksizin Samsun il ve ilçelerinde, birçok bölgede fındık alımı yapmaktadır. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 32. maddesinde ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Ancak üyelerimizden aldığımız şikâyet dilekçelerinde; vergi kaydı olmayan ve ürün alımlarına ilişkin müstahsil makbuzu kesmeden, aynı şekilde satışlara ilişkin satış makbuzu kesmeyen, vergi usul kanunu yükümlülüklerini yerine getirmeden fındık alım-satımı yapan kişilerin var olduğu tarafımıza bildirildi. Ayrıca bazı kişilerin organik fındık alımı yapıyorum diyerek piyasa fiyatlarının kg başına 1 ila 2 lira üzerinde fiyat vererek organik olmayan fındık alımı yaptığı da şikâyet dilekçelerinde belirtilmektedir. Bu tür uygulamalar esnafı mağdur etmekte, piyasada rekabet bozucu bir etki oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

“Şikâyetleri ilgili mercilere bildirdik”
Başkan Yılmaz şikâyetleri ilgili mercilere ilettiklerini ifade ederek, “Ticaret borsaları; rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek ile görevlidir. Bu kapsamda ilgili şikâyetleri Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’na bildirmiş bulunmaktayız. Sayın Valimiz ile de konuyu görüştük” ifadelerini kullandı.

“Borsamıza dilekçelerini iletebilirler”
ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz konu ile ilgili şikâyetleri olan üyelerin, Çarşamba Ticaret Borsası’na müracaat ederek şikâyet dilekçeleri vermeleri gerektiğini kaydetti. Başkan Yılmaz, “Üyelerimizin ve üreticimizin hakkını korumak birinci önceliğimiz, haksız kazanç sağlayan ve fındığımıza zarar verenlere karşı her zaman tavrımız nettir. Üyelerimizde, stratejik ürünümüz fındığı değersizleştiren ve haksız kazanç sağlayan bu kişilere karşı borsamıza gelerek şikâyetlerini iletebilirler. Çarşamba Ticaret Borsası olarak konun takipçisiyiz” sözlerine yer verdi.

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