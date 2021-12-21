Başkan Saygılı: "TL’nin korunması adına çok önemli adımlar atıldı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Türkiye ekonomisi, bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Ülkemizin menfaatleri adına vermiş olduğumuz ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz ve güvenimiz tamdır. TL’nin korunması adına çok önemli adımlar atıldı" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye dair verdiği mesajların ardından döviz kurunun düşüşünü değerlendirdi. Başkan Saygılı, "Türkiye ekonomisi, bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır" dedi.

"Bugün ülkesine güvenen iş adamları için mutlu bir gün"

Başkan Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu kararlar ve reform paketleri ile yapay bir şekilde yükselen dolar sert bir düşüş yaşadı. Ülkemizin menfaatleri adına vermiş olduğumuz ekonomik savaşta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz ve güvenimiz tamdır. Bugün ülkesine güvenen iş adamları için mutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamanın iş dünyamız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını görmekteyiz. Türk lirasındaki mevduatların kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu ciddi anlamda önleyecektir. Bunun etkilerini piyasada görmeye başladık. TL mevduatına kur farkı getirilmesi bu paketin en önemli birleşenlerinden birisi olmuştur. Yeni ekonomik tedbirler kapsamında birçok adımın atılması bizleri sevindirdi. Özellikle ihracatçımızın kurdaki ataklardan dolayı yaşadığı fiyatlayamama problemine karşı kur garantisi getirildi" şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomisi bütün algı manipülasyonlarına karşı dimdik ayaktadır"

Saygılı, şöyle devam etti: "Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek ve bu işlem sonucunda ortaya bir fark çıkarsa ihracatçımıza bu fark devlet tarafından ödenecek. Bu da ihracatçımızı destekleyici güçlü bir adım oldu. TL’nin korunması adına çok önemli adımlar atıldı. Bu manada oluşan bu havayı çok önemsiyoruz. Kurda görülen artışların fiyatlara yansıma hızının aynı şekilde kurda görülen düşüşle birlikte mutlaka fiyatlara yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm halkımızın beklentisi de bu yöndedir. Türkiye ekonomisi, bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı daha da artırarak büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize inancımız tamdır."