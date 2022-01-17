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Başkan Savaş: "EXPO 2021, Hatay’ın ekonomisine, tarımına, ticaretine büyük katkı sağladı"

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara’da düzenlenen EXPO 2021 Hatay Lansman programı ATO Congresium Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa katılarak yaptığı konuşmada Hatay’ı tanıtan ve Hatay hakkında çeşitli bilgiler veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’ın çok çeşitli bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Ekonomi 17.01.2022, 15:42
Başkan Savaş: "EXPO 2021, Hatay’ın ekonomisine, tarımına, ticaretine büyük katkı sağladı"

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara’da düzenlenen EXPO 2021 Hatay Lansman programı ATO Congresium Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa katılarak yaptığı konuşmada Hatay’ı tanıtan ve Hatay hakkında çeşitli bilgiler veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’ın çok çeşitli bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

“Hatay enlerin ve ilklerin şehri”

İlk Musevilerin milattan önce Hatay’a geldiğini, Anadolu’da ilk geldikleri yerin Antakya olduğunu belirten Başkan Savaş, “Hatay enlerin ve ilklerin şehri. Milattan sonra 30. yılda Hristiyanlar gelmiş ilk geldikleri yer Antakya. Milattan sonra 638 yılından itibaren İslamiyet ile tanışmış Antakya. Anadolu’daki ilk ibadet yerleri Antakya’da. İlk Hristiyan kelimesi Antakya’da kullanılmış. Milattan sonra 30. yüzyılda Hristiyanlığa inanan ilk kişi Anadolu’da ilk caminin adının verildiği Habibi Neccar’dır. Kur’an’da da 19 ayette adı geçer. Herkes olimpiyatlar Atina’da başladı diye bilir ama gayri resmi olimpiyatlar on yıllar boyunca Antakya’da yapılmıştır. Şu an hipodromunu çıkartmaktayız ortaya. İpekyolu’nun Akdeniz’e açılan kısmı yine Antakya’dadır. İlk ışıklandırılan cadde Antakya’dadır. Rivayet odur ki Lokman Hekim, Hatay’daki endemik ve aromatik bitkilerle ölümsüzlük iksirini bulmuştur. Hatay öyle bir yerdir ki Mezopotamya’nın tam böğründe olmuş, bereketli coğrafyalara ev sahipliği yaparken ilk buğdayın ehlileştiği yer yine Hatay olmuştur. Hatay’da zeytinin anavatanlarından bir tanesidir” diye konuştu.

Hatay’da bulunan mülteciler hakkında konuşan Savaş, resmi olarak 500 binin üzerinde misafir ağırladıklarını dile getirerek, “300 binin üzerinde de kayıtsız, Suriye’den gelen misafirimiz var. Yani yaklaşık 900 bin civarında misafire 10 yıldır karşılıksız bakıyoruz. Bundan da gücenmiyoruz ama istiyoruz ki o coğrafya bir an önce huzur bulsun gelen insanları huzur içerisinde kendi vatanlarına dönebilsinler. Suriye kapısına ihraç yaparken günlük 250 tır kamyonla biz ihracat yapıyordu Basra Körfezi’ne kadar ihracatımız vardı. Şu anda yapabiliyorsak 25 günde bir sadece 100 konteyner götürebiliyoruz. Bunların bir kısmı da yolda giderken bozulmakta” sözlerini kullandı.

Başkan Savaş, EXPO 2021’in Hatay’ın ekonomisine, tarımına, ticaretine büyük katkı sağladığını, EXPO’yu Hatay için yaptıklarını da ekledi.

Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

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