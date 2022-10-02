Başkan Sarı açıkladı, Amasya Belediyesi bu kış da üniversitelilerin doğalgaz ve su faturalarını karşılayacak

Amasya Belediyesi, bu kış da kentte öğrenim gören üniversitelilerin doğalgaz ve su faturalarını karşılayacak.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencilerinin doğalgaz ve su faturasını karşıladıkları uygulamayı bu kış döneminde de sürdüreceklerini açıkladı.

Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen Zara konserinde kendilerinden başarı istedikleri üniversite öğrencilerine seslenen MHP’li Belediye Başkanı Sarı, “Su paranızı biz veriyoruz. Doğalgaz paranızı da biz veriyoruz. Faturanızı getirip ibraz ediyorsunuz. Bizde ödüyoruz” dedi.

Geçen kış başlatılan farkındalık çalışmasıyla öğrenci belgesi, ikametgâh belgesi ve kira kontratıyla belediyeye başvuran tüm öğrenciler su faturası ödemedikleri gibi doğalgaz bedelleri de belediye tarafından karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden "Genç Dostu Şehir" ödülü aldıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, öğrencilerin daha rahat bir yükseköğretim hayatı sürdürmelerini istedikleri için kent merkezindeki Hilal Çorba Evinden de ücretsiz olarak yararlanabileceklerini tekrarladı.

Amasya’nın tonu 1 liralık fiyatıyla Türkiye’de en ucuz içme suyunun kullanıldığı kent olduğunu belirten Sarı, önümüzdeki 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Ferhat Dağı ile kent merkezi arasında konuşlanacak teleferik projesi ihalesinin de bu ay içerisinde yapılacağını dile getirdi.

Ünlü sanatçı Zara’ya Amasyalılara eğlenceli bir akşam yaşattığı konserin sonunda Başkan Sarı ve eşi Fatma Sarı tarafından hediyeler verildi.