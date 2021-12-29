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Başkan Özkök Aksaray havzasının su müjdesini verdi

Aksaray Ticaret Borsası, valilik ve belediye tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Eskil İş Dünyası İle Buluşuyor” toplantısında Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök Aksaray havzasının su sorununa neşterin vurulduğunu belirterek, Kızılarmak’tan gelecek suyun fizibilite çalışmalarının başladığını söyledi.

Ekonomi 29.12.2021, 14:36
Başkan Özkök Aksaray havzasının su müjdesini verdi

Aksaray Ticaret Borsası, valilik ve belediye tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Eskil İş Dünyası İle Buluşuyor” toplantısında Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök Aksaray havzasının su sorununa neşterin vurulduğunu belirterek, Kızılarmak’tan gelecek suyun fizibilite çalışmalarının başladığını söyledi.

Eskil ilçesinde gerçekleştirilen programda ekonomiden Aksaray’ın tarımsal ihtiyaçlarına kadar hemen her konu masaya yatırıldı. Programda bir konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, öncelikli ve acil sorunlardan birisi olan Aksaray havzasına Kızılırmak’tan gelecek olan su sorununu dile getirerek fizibilite çalışmalarının başladığı müjdesini verdi. Başkan Özkök, “2013 yılından beri Aksaray’a, dış havzalardan su istiyoruz. Hakkınız ve haklısınız. Verdiğimiz mücadelede bu sorun Cumhurbaşkanımıza en az 2-3 kez, bakanlarımızın tamamına, siyasetçilerimizin de birçoğu çok gayretli çalışmalarda bulundu. Bu ilin ihtiyacı olan suyun tarımsal potansiyelin, özellikle Eskil ilçesindeki bu havzanın zenginliğinin devam edebilmesi, üretebilmesi için gerekli olan dış havzadan gelen suyun takibini bizzat yaptılar bende birçok toplantıda yanlarında oldum. Sonuç itibari ile iyi bir aşama kaydedildi. Fakat malumunuz bir süreçten geçiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, Allah ömür verirse inşallah bizim Eskil bölgesinde ve bu havzada gelecek su, başta Ermenek’ten Karaman’a nasıl geldiyse, Belen’den İstanbul’a nasıl gittiyse, Kesip Köprü’den Ankara’ya nasıl gittiyse, denizin altından Kıbrıs’a nasıl su gittiyse sayın yetkililerimiz bu projeyi her yerde anlatıp dillendirdi, fizibilite çalışmalarına başlanıldı. İnşallah biz mutluyuz” dedi.

"Aksaray her alanda parlayan bir yıldız"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise, Aksaray’ın her alanda parlayan bir yıldız olduğunu ifade ederek, “Aksaray gerçekten bulunduğu jeopolitik duruma göre diğer illerimizden çok çok ileride. Ören yerleri içerisinde Türkiye’de gezilen 10 şehirden birisi Aksaray. Tarımsal üretimde Türkiye’de 4. sırada. Bizim 7 ürünümüz Türkiye’de ilk 10’daydı, bu sene 2 ürünümüz daha ilk 10’a girdi ve 9 tarımsal ürünümüz ilk 10’da. TÜİK verilerine göre 8.5 milyar lira Türk ekonomisine katkı sağlıyor Aksaray. Birlik ve beraberlik içerisinde Aksaray’ın katma değerini inanılmaz şekilde yükseltiyorsunuz. Biz eğer derdimiz Aksaray’ın değerleri ise aramızdaki basit, günlük çekişmeleri bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Bunu bıraktığımız anda Aksaray daha çok ivme kazanacak inşallah, daha iyi yerlere gelecek” ifadelerini kullandı.

Toplantıda iş adamlarının ve ilçe halkının sorkunlarda soru cevapla masaya yatırılarak çözüm amaçlı değerlendirmeye alındı. Toplantıya Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ticaret Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, tüm resmi kurumların müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları, iş adamları ve ilçe halkı katıldı.

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