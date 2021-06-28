banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı eylem: 'Aşı yapanlar yargılanacak!'
İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı eylem: 'Aşı yapanlar yargılanacak!'
Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi
Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi

Başkan Oğuz’dan esnaf ve sanayicilere ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf ve sanayicilere ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaf ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirten Oğuz, “Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı veren esnaf ve sanayicilerimiz başımızın tacıdır” dedi.

Ekonomi 28.06.2021, 10:53
Başkan Oğuz’dan esnaf ve sanayicilere ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf ve sanayicilere ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaf ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirten Oğuz, “Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı veren esnaf ve sanayicilerimiz başımızın tacıdır” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf, sanatkar ve sanayicileri sık sık ziyaret ediyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnaf ve sanayicilerle sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor.

“Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu esnaf ve sanayicilerin talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlara da hâl hatır sorarak, sohbet ediyor.

Her zaman yanınızdayız

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf, sanatkâr ve sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Bu doğrultuda kendilerini sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaf ve sanayicilerimizle sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Ekonomimizin önemli köşe taşlarından olan esnaf ve sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı veren esnaf ve sanayicilerimiz başımızın tacıdır. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
banner486
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner493