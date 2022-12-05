Başkan Kandaşoğlu’ndan canlı hayvan borsası müjdesi

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimini kazanmaları halinde kente canlı hayvan borsasını kuracaklarını söyledi.

VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, beraberindeki yönetimiyle birlikte hayvan pazarını gezdi. Burada çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kandaşoğlu, tarım ve hayvancılığın önemine değindi. Tarım ve hayvancılık olmadan yaşamanın mümkün olmadığına dikkat çeken Kandaşoğlu, “Van, büyükşehir olmasına rağmen ne yazık ki buradaki hayvan pazarı 50 yıl önce kurulan bir pazar. Sağ olsun Van Ticaret Borsası (VANTB) buraya el attı, eksikleri yavaş yavaş tamamlıyor ama pazar alanı yetersizdir. İlimize, çiftçilerimize yakışır bir yer olmalıdır. Burada sosyal tesisler, lokantalar, kahveler, lavaboların olması lazım. Giriş ve çıkışların kontrol altına alınması lazım. Biz Allah’ın izni ve kuvvetliyle 17 Aralık’tan sonra ticaret borsamızın öncülüğünde, güç birliği yaparak buradaki tüm eksikliklerimizi tamamlayacağız. Daha düzgün, daha güzel işler yapacağız. Sosyal tesislerimizi tamamlayacağız ve en önemlisi sizler için canlı hayvan borsasını kuracağız. Hayvan borsası olması halinde hayvanlarınız burada beklemez. Daha siz yolda iken hayvanlarınız satılacak. Allah’ın izniyle VANTB Başkanı Nayif Süer ile birlikte burada sizin için bir canlı hayvan borsası kuracağız” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerine ‘Beyaz Liste’ ile giren Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, 17 Aralık’ta yapılacak olan seçimi kazanmaları halinde Van’ın tüm sorunlarına el atacaklarını belirterek, “İlimize sahip çıkacağız. Van’ın sorun ve sıkıntılarıyla ilgileneceğiz. Van’ın sorun ve sıkıntılarını kendimize dert edineceğiz. Bugün buraya gelmemizdeki neden budur. Ekibimiz yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ekip. İnşallah ilimize ve insanlarımıza çok daha güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.