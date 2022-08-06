Başkan Güler: “Ordu’yu yatırım şehrine dönüştürüyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışına açılıp yazılım, tarım, hayvancılık, turizm, kentsel dönüşüm ve enerji projeleri ile Ordu’yu yatırım şehrine dönüştürdüklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ekonomi Gazeteciler Derneği ortaklığında gerçekleştirilen toplantı, bir otelde düzenlenen program ile başladı. Medya dünyasında yakından bilinen ekonomi gazeteci ve yazarların, ekonomi dünyasının yakıdan tanıdığı iş insanlarının katılacağı toplantıda Ordu’da uygulanan projeler ele alındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, katılımcılar ile buluşarak, kentte yapımı tamamlanan, çalışmaları süren ve hayata geçirmeye hedefledikleri projeler hakkında bilgi verdi.

“Üretim ekonomisine geçen üretici bir modeli ele aldık”

Başkan Güler toplantıda yaptığı konuşmada, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak, kentin gelişmesi ve yatırımların artması 5 farklı şirket kurduklarını, önemli projelere imza attıklarını söyledi. Güler, “Biz burada klasik belediyecilik yapmıyoruz, bunların dışında yeni bir belediyecilik anlayışı ile üretim ağırlıklı, dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak gıda güvenliği, enerji güvenliği, şehircilik, çevre yapısının dışında biraz daha üretim ekonomisine geçen üretici bir modeli ele aldık. Bu çerçevede şirketler kurduk, klasik belediyeciliğin dışında yazılım, tarım, turizm, kentsel dönüşüm ve enerji şirketimiz var. Bununla ilgili yatırımlar yapıyoruz” dedi.

“Burası gelecekte yerleşim yerlerinden biri olacak”

“Ordu, İstanbul’da iki veya üçüncü nüfus, yurt dışında da çok sayıda Ordulu var. Onlarla da köprü kuran bir yapımız var” diyen Başkan Güler, “Doğal zenginlikleri öncelikle bu iklim değişikliğini de göz önüne alarak, burası gelecekte yerleşim yerlerinden biri olacak gözüküyor. Kuraklığı da göz önüne alırsanız, doğası, havası, yağmuru ve iklimi ile güzel bir yer. 300’den fazla şelalesi var, yaylaları, kanyonları var. Dolayısıyla burada önceden Ordulular haziran, temmuz ve ağustos aylarında gelip, fındıklarını toplayıp giderlerdi. Biz de 3 ay değil, 12 ay Ordu dedik ve Ordu’nun 4 mevsim yaşanmasını istedik. Bu sebeple kış aylarımızı da değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.

“Her alanda yatırım ve projeler devam ediyor”

Başkan Güler, katılımcılara yaptıkları ve yapacakları projelerden de bahsederek, hayvancılıktan tarıma, yazılımdan tekne üretimine kadar çok farklı alanlarda yeni projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Güler, bazı projeler için diğer illerden de sipariş aldıklarının altını çizerek, fındığın yanında farklı bitki türlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini de aktardı.

“Çöpten elektrik üretiyoruz, kendi asfalt ve yolumuzu kendimiz yapıyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu’da rüzgar santralini kurmak üzereyiz, izinlerini aldık. Zaten güneş ile ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Çöpten elektrik üretiyoruz. Çöp bizim için sevilmeyen bir maddedir, biz bu hammaddeden elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunların dışında suyla ilgili çalışmalarımız var. Bir de burada 198 tane iş makinesi satın aldık. Onlarla kendi asfaltımızı, yolumuzu yapıyoruz. 5 yılda 400 kilometre yol yapılan asfaltı biz şuanda 3 yılda bin 600 kilometreye çıkarttık. Ordu’nun karayolu ağı en fazla olan il. En küçük büyükşehir fakat 27 bin 500 kilometre yol ağı var. Sellerde ve heyelanlarda kayıyor. Biz şuanda kendi yollarımızı kendi imkanlarımız ile yapıyoruz. Deprem en büyük sorunlardan bir tanesi. Burası deprem kuşağı değil ama buranın binalarının çürük olduğunu gördük ve bunları yeniden yapmamız lazım. Bir felaket beklemeden kendimiz yapmamız lazım, bunları kendimiz tespit ettik” şeklinde konuştu.

Ünye Limanı Projesi ile Ordu’nun önemli bir konuma sahip olduğunu ve Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan temel bir arteri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Güler, “Bakanlığım dönemimde 14 tünel açınca kendimizi Mersin’de bulduk. Arada da 41 tane vilayet var. Biz Sivas ve Kayseri’nin sahil kentiyiz. Kayserililer 4, Sivaslılar ise 2 saatte ilimize ulaşabilecekler” açıklamasında bulundu.

Başkan Güler’in konuşmalarının ardından katılımcılar, Ordu’nun tarihi güzelliklerini ve doğasını anlatan tanıtım filmini izledi. Sonrasında ise yapılan ve hayata geçirilecek olan projeler hakkında sunum yapıldı.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanması ile devam etti.