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Başkan Demir: “Yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu”

ÇALIŞMALARIN TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEN BAŞKAN DEMİR, “ŞU ANDA 42 TANE EKİP SAHADA ÇALIŞIYOR. BİZ BURADA KAHVALTI YAPIYORUZ BİZİM EKİPLER ÇALIŞIYOR. KAMYONLAR, GREYDERLER, SİLİNDİRLER, EKSKAVATÖRLER, KONKASÖRLER ÇALIŞIYOR. BİR GÜNDE 6 BİN TON YOL TEMEL MALZEMESİ ÜRETİYORUZ. YILDA BU SENE 1.5 MİLYON TONU BULUYORUZ. SENEYE 2 MİLYON TON ÜRETECEĞİZ. BU SENE ŞU ANDA YAPTIĞIMIZ YOL 820 KİLOMETREYİ BULDU. 1120 KİLOMETRE PROGRAMLAMIŞTIK. 1120 KİLOMETRE BURADAN İSTANBUL’A GİDİP SONRA ANKARA’YA GELMEK DEMEK. ALLAH’IN İZNİYLE BU RAKAMI DA AŞIYORUZ” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

Ekonomi 02.09.2020, 13:39
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Başkan Demir: “Yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şu anda 42 ekip sahada çalışıyor. Günde 6 bin ton yol temel malzemesi üretiyoruz. Bu sene yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu” dedi.

Memur-Sen’e bağlı BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanlığı tarafından sendika üyeleri ve bölge temsilcilerinin katılımında kahvaltı programı düzenlendi. Program Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ve Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kahvaltı sonrası açılış konuşmalarına geçildi.

Anakent Sosyal Tesisleri’nde yapılan programda alt yapı yatırımların bahseden Mustafa Demir, “5 yılda kırsal alt yapının tamamını bitireceğiz dedik. Şu anda programımızın önündeyiz. Önümüzdeki sene 2020 yılında Asarcık’ın, Terme’nin, Salıpazarı’nın, Yakakent’in, Alaçam’ın altyapısı bitiyor. Muhtemelen Kavak’ı da bitireceğiz. Havza’yı da bitirme ihtimalimiz çok yüksek, Ladik ve 19 Mayıs da bitiyor. Bafra, Çarşamba, Vezirköprü kalıyor. Biten ilçelerdeki ekipleri bu ilçelere kaydıracağız” diye konuştu.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Demir, “Şu anda 42 tane ekip sahada çalışıyor. Biz burada kahvaltı yapıyoruz, bizim ekipler çalışıyor. Kamyonlar, greyderler, silindirler, ekskavatörler, konkasörler çalışıyor. Bir günde 6 bin ton yol temel malzemesi üretiyoruz. Yılda bu sene 1,5 milyon tonu buluyoruz. Seneye 2 milyon ton üreteceğiz. Bu sene şu anda yaptığımız yol 820 kilometreyi buldu. 1120 kilometre programlamıştık. 1120 kilometre buradan İstanbul’a gidip sonra Ankara’ya gelmek demek. Allah’ın izniyle bu rakamı da aşıyoruz” şeklinde konuştu.

100. Yıl yenilenecek

Samsun’un en eski bulvarlarından biri olan 100. Yıl Bulvarı projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

“20 kilometrelik güzergah yeni vizyonuna kavuşacak. Trafik büyük ölçüde rahatlayacak. Trafiği dijital akıllı sistemle, optik okuyucu ve görüntüleme teknolojileriyle yöneteceğimiz süreci 2021 yılında başlatıyoruz. Aselsan ile bütün Samsun’u çalışıyoruz. Küçük göbeklerin tamamını kaldırıyoruz. Yapılınca harika olacak. 100. Yıl Bulvarı’nı komple yeniden projelendiriyoruz. Bulvarımızı yenileyeceğiz. Minibüs terminali projesi de bitti. Yapımına başlamak için trafik düzenlemesini bekliyoruz.”

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ise, “Hatırı sayılır iş birliği içerisinde birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar kendileri hiç üşenmeden BEM-BİR-SEN ve MEMUR-SEN Genel Merkezimizi ziyaret etmişlerdir. Bu bizlerde büyük bir sevinç oluşturmuştur. Memurlarımız adına ne kadar önem verdiğinin, emeğe, emekçiye bir göstergesi olmuştur. Geçmişte bırakın büyükşehir belediye başkanlarını, gelmeye tenezzül bile etmeyen başkanları gördük. Bunun farkının iyice ayırt edilmesi lazım. Biz bunun için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de onun bu programa katılacağını duyunca bugün koşa koşa geldik. Kıymetli bakanımız Türkiye’mize önemli hizmetlerde bulunmuş. Samsun’a da hizmetler yapmaya sizler tarafında seçilmiş. Türkiye’miz için Samsun’umuz için gecenizi gündüze vererek çalışmanızı, nerede bir eksiklik görülürse bunu tamamlamanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Levent Uslu ve Mustafa Demir karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Kahvaltı programının ardından İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

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