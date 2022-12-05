Başkan Çay’dan market denetimi

Adana’nın Pozantı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çay, kentte bulunan iki BİM markete zabıta ekipleriyle birlikte giderek denetim yaptı. Başkan Çay’ın incelediği ürünlerde son kullanma tarihi geçen ürün tespit edilerek, cezai işlem başlatıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlerle ilgili açıklamasının ardından Adana’nın Pozantı ilçesinde MHP’li Başkan Mustafa Çay’ın da katılımıyla zabıta ekipleri iki BİM markette denetim yaptı. Başkan Çay, yaptığı denetimlerde rafta satılan bir tereyağının son kullanma tarihinin bir buçuk ay geçtiğini tespit ederek, çalışanları uyardı. Zabıta ekipleri ise gerek fotoğraf gerekse de video çekerek konuyu kayıt altına alıp iş yerine gerekli cezai işlemleri başlattı.

Denetim sonrası açıklama yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Lütfen duyarlı bir tüketici olalım. Aldığımız ürün etiketi ile kasadaki fiyat etiketini mutlaka karşılaştırın" dedi.

Çay, bizzat kendinin yapmış olduğu denetimde bir çubuk krakerin raf etiketinin 1.75 TL olduğunu fakat kasada ise 1.90 TL çıktığını da tespit ettiklerini belirterek, "Farklı ürünlerden de sondajlama sureti ile ürünler aldık ve etiketlerin fotoğraflarını çekerek kasadaki fiyatla karşılaştırdık. Bu fiyat farklarını gördüğümüz için oradaki mağazaya gerekli işlemi yapacağız. Daha sonra D-750 karayolu üzerinde bulunan BİM markete yaptığımız denetimde ise yine bir tereyağı markasının Ekim’in 23’ünde son kullanma tarihi olduğu yani yaklaşık bir aydan fazla bir süre halen rafta olması sebebiyle zabıta ekiplerimiz bu mağazaya da gerekli işlemi uygulayacaktır. Bunlarla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kabahatler Kanununa göre belediye zabıta müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Eski bir zabıta müdürü olan belediye başkanınız olarak, bu memleketin bir evladı olarak sizleri uyarıyorum. Lütfen ama lütfen hangi market olduğu önemli değil. Aldığınız ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka bakın. Bu sizin kendi sağlığınız için önemli. Onun dışında aynı zamanda etiket fiyatı ile kasa fişinizi mutlaka karşılaştıralım. Yani duyarlı bir tüketici olmanızı istiyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar zaman buldukça zabıta müdürlüğü ekiplerimizce denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra daha da çok sıkılaştıracağız. Eski bir zabıta müdürü olarak tecrübemi kullanarak bugün bizzat denetime kendim katıldım ve çalışma arkadaşlarıma nasıl bir denetim yapılacağıyla ilgili de bir modül anlamda tecrübemi paylaştım. Yaptığımız denetimleri de bu farklarla ortaya koyduk. Bundan sonra gerek yerli esnaf, gerekse de üç harfli alışveriş mağazaları sıklıkla denetlenerek vatandaşın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşın sağlığıyla oynayan kim olursa olsun gereken işlemler yapılacak" diye konuştu.