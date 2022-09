Başkan Büyükakın, Makine İhtisas OSB'ye konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetimine konuk olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1996 yılında 51 sanayicinin katılımı ile Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi olarak yola çıkan, bugün çok önemli ihracat rakamlarına ulaşarak önemli bir istihdam kaynağı olan Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetimine konuk oldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu ve üyeleriyle birlikte toplantı yapan, OSB hakkında bilgi alan ve yeni yönetim binasını gezen Başkan Büyükakın, “Ülkeleri ve şehirleri yükselten kuşkusuz ticari işbirlikleridir. Makine İhtisas OSB’miz de gerek üretimiyle gerekse istihdamıyla ülkemize ve şehrimize değer katıyor. Ticari işbirliklerin en güzel sağlandığı ortam OSB’lerimizde oluyor. Burada faaliyet gösteren tüm iş insanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

Yüksek teknoloji gerektiren sanayi makinelerinin geliştirilmesinde öncülük yaptıklarını birliktelikte ifade eden Silahtaroğlu ise, OSB'nin makine imalatı ve aksamları alanlarında üretim yapan fedakâr yatırımcı ortakları ve insan gücü ile dünya çapında pazarlarda marka bir İhtisas OSB olma yolunda olduğuna dikkati çekerek, "Sahip olduğumuz kaynak, bilgi ve teknolojiyi daha üst seviyeye taşıyarak, bunları müşteri ve iş ortaklarımız için kullanmak, kendimiz ve ülkemizin sürekliliği adına farklılıklara ve ilklere imza atmak gayreti ile kalıcı üstünlükler sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

OSB ÇATISI ALTINDA ÇOK BÜYÜK YATIRIMLAR

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin mevcut durumu, ulaştığı üretim kapasitesi ve bunun yanında gelecek vizyonlarına dönük bir sunum alan Başkan Büyükakın, çağın gerektirdiği ticari işbirliği imkânlarını araştırmalı ve ticaret hacminizi daha da büyütecek yatırımlar yapma konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

"Ülkemiz reel sektör noktasında her geçen gün yeni atılımlara imza atıyor" diyen Başkan Büyükakın, "Çok şükür ülkemizin her noktasında üretim merkezleri yapılıyor, OSB çatısı altında çok büyük yatırımlar gerçekleştiriliyor. Kocaeli bir sanayi şehridir. Sanayinin başkentidir. Şehrimiz başta ağır sanayi yatırımları olmak üzere otomotivden kimyasala, enerjiden elektroniğe pek çok alanda öncü şirketlere ve üretim tesislerine sahiptir. Türkiye ve Kocaeli, üreterek büyüyecek ve gelişecektir. Bundan dolayı iş insanlarımızın ve yatırımcımızın her daim yanındayız” diye konuştu.