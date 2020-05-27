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Başkan Atasoy’dan salgın sonrası normalleşme süreci açıklaması:

ULUSLARARASI YATIRIM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (ULUSKON) GENEL BAŞKANI NEZAKET EMİNE ATASOY, KORONA VİRÜS SÜRECİNİN ARDINDAN NORMALLEŞME SÜRECİNİN BAŞLADIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, “GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SÜREÇ, COVİD-19 SALGINININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN ETKİSİNİN, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE GÖRE ÇOK DAHA AZ OLACAĞINI GÖSTERİYOR. ÖNÜMÜZDE ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR VAR” DEDİ.

Başkan Atasoy’dan salgın sonrası normalleşme süreci açıklaması:

ULUSLARARASI YATIRIM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (ULUSKON) GENEL BAŞKANI NEZAKET EMİNE ATASOY, KORONA VİRÜS SÜRECİNİN ARDINDAN NORMALLEŞME SÜRECİNİN BAŞLADIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, “GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SÜREÇ, COVİD-19 SALGINININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN ETKİSİNİN, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE GÖRE ÇOK DAHA AZ OLACAĞINI GÖSTERİYOR. ÖNÜMÜZDE ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR VAR” DEDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:24
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Başkan Atasoy’dan salgın sonrası normalleşme süreci açıklaması:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, korona virüs sürecinin ardından normalleşme sürecinin başladığına dikkat çekerek, “Geride bıraktığımız süreç, Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor. Önümüzde çok ama çok büyük fırsatlar var” dedi.

Başkan Atasoy, salgın süreci sonrası Türkiye’nin önünde çok büyük fırsatlar olduğunu vurguladı. Türkiye’nin güçlü bir iç pazarı olduğunu ve bunun yanında ülkelerin potansiyellerini dünyaya tanıtmanın tam zamanı olduğunu kaydetti. Tedarik zincirlerini çeşitlendirme yönündeki arayışlarının da ciddi anlamda arttığını belirten Başkan Atasoy, “Her şeyin en iyisini yapabilecek kapasiteye sahibiz Türk markalarını dünyaya tanıtmanın tam zamanı.Özellikle üretim için, yerlileşme için tarihi fırsat var. Türkiye’yi, Türkiye markasını dünyaya anlatmakta çok daha etkin, çok daha farklı ve başarılı metotları bulmamız gereken bir süreç var. Dünyanın 56 ülkesine 4 saatlik uçuş mesafesinde olması Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile tarihi ve kültürel bağları, demir ipek yolunun kavşağında bulunması, ülkemize bu yeni dönem için eşsiz bir avantaj sunuyor. Bunu bu 3 ay süren dönemde çok iyi gördük” diye konuştu.

“Networklerimizi de ciddi anlamda etkin bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz”

Türkiye’yi birçok ihracat pazarı anlamında da yeni bir merkeze taşıyabilecek fırsatlar doğduğunu anımsatan Başkan Atasoy açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu açıdan ihracatçılarımız noktasında, bu çok net söylüyorum. Sadece Türkiye’deki mevcut ihracat network altyapımız ile ilgili değil dünyadaki benzer bu pazarlarla alakalı kapasitesi olan şirketlerle de iş birliği Türkiye’yi birçok ihracat pazarı anlamında da yeni bir merkeze taşıyabilecek fırsatlar var. Ortaklıklar yapabiliriz, ihracat pazarı oluşturup üretim fabrikalarını o firmalarla birlikte kurabiliriz. Bu resimle iç pazarda ihracat networkünde büyük fırsatlar sunabiliriz. ULUSKON olarak bütün dünyada oluşturduğumuz networklerimizi de ciddi anlamda etkin bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz.

Yerli üretim önceliğimiz olacak. Artık ihracatçı üretici ve sanayicinin daha öncelikle yerli üretim ve yerli üretimin küresel rekabette öne çıkması gerekiyor.”

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