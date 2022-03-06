Başkan Arslan: “Stoklarımızda yeterli miktarda ayçiçek yağı bulunuyor”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Asilhan Arslan, stoklarda yeterli miktarda ayçiçek yağı bulunduğunu belirterek, “Sosyal mecralarda yaşanan asparagas haberin etkisiyle vatandaşlarımızın ayçiçek yağını ihtiyaçtan fazla alması stokları sıkıntıya sokarak, hem ihtiyaç dahilinde tüketim yapan vatandaşlarımızı mağdur edecek, hem de stokçuluk yapacak art niyetli kişilerin önünü açacaktır. Vatandaşlarımızdan öncelikli ricamız; ihtiyaçları kadar tüketim yaparak piyasaların seyrini ve tedarik zincirini bozmayacak şekilde ihtiyaçları kadar ürün almalarıdır” dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, son zamanlarda gündeme gelen ayçiçek yağı hakkında açıklamalarda bulundu. Arslan, “Gün içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki krizin, gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açtığı iddiaları reddedilmişti. Stoklarımızda yeterli miktarda ayçiçek yağı bulunmasına rağmen, sosyal mecralarda yaşanan asparagas haberin etkisiyle vatandaşlarımızın Ayçiçek yağını ihtiyaçtan fazla alması stokları sıkıntıya sokarak, hem ihtiyaç dahilinde tüketim yapan vatandaşlarımızı mağdur edecek, hem de stokçuluk yapacak art niyetli kişilerin önünü açacaktır. Odamız üyesi gıda dağıtım firmalarımız ve marketlerimizle yaptığımız istişarelerde ilimizde stoklarda yeterince ayçiçek yağı olduğu tedarik zincirinin bozulmaması için vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası ürünü evlerinde stok etmemesinin önemi olduğu görülmüştür. Vatandaşlarımızdan öncelikli ricamız; ihtiyaçları kadar tüketim yaparak piyasaların seyrini ve tedarik zincirini bozmayacak şekilde ihtiyaçları kadar ürün almalarıdır” diye konuştu.