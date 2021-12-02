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Başkan Arıkan, Modern Sera Projesi müjdesini duyurdu

Fırat Kalkınma Ajansına sunulan Modern Sera Projesinin desteklenmeye hak kazandığını müjdeleyen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Proje ile ihtiyacımız olan bitkileri üretmenin yanı sıra, hem 4 farklı dalda düzenleneceğimiz kurslarla dezavantajlı gruplara eğitim vereceğiz hem de çiftçi ve üreticilerimize fide desteği sağlayacağız" dedi.

Ekonomi 02.12.2021, 16:38
Başkan Arıkan, Modern Sera Projesi müjdesini duyurdu

Fırat Kalkınma Ajansına sunulan Modern Sera Projesinin desteklenmeye hak kazandığını müjdeleyen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Proje ile ihtiyacımız olan bitkileri üretmenin yanı sıra, hem 4 farklı dalda düzenleneceğimiz kurslarla dezavantajlı gruplara eğitim vereceğiz hem de çiftçi ve üreticilerimize fide desteği sağlayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bulunan ve Bingöl Belediyesi tarafından yürütülecek olan Modern Sera Projesinin imza töreni düzenlendi. Bingöl Belediye Başkanlığında düzenlenen törene, Başkan Erdal Arıkan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, FKA Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen, Bingöl Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Mehmet Kadir Bozaba ile Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aybek katıldı.

İmza töreninin ardından proje hakkında bilgi veren Başkan Arıkan, 1 milyon 200 bin lira yatırım bütçeli projeye, FKA’nın 1 milyon 80 bin lira hibe sağladığını söyledi. Başkan Arıkan, "Bingöl Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün iştirakçi olarak yer aldığı proje kapsamında 30 dönümlük bir alan hazırladık. Seraların kurulumu için yakın zamanda ihaleye aşamasına geleceğiz İnşallah. Burada bitki üretiminin yanı sıra vatandaşlara sera faaliyetlerine ilişkin eğitimler de verilecektir” diye konuştu.

Seracılıkta mesleki bilgi ve beceri fırsatı

Dezavantajlı grupların mevsim şartlarından etkilenmeden üretim yapabilecekleri ürünler için eğitim programlarının düzenleneceğini kaydeden Başkan Arıkan, dört farklı branşta kursların açılacağını söyledi. Başkan Arıkan, "Özellikle dezavantajlı işsiz kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının sağlanması amacıyla eğitimli çiftçilerin yetiştirilmesi, üretimin devamlılığının sağlanması, tarımda girişimciliğin ve yeni uygulamaların, özellikle teknoloji temelli uygulamaların özendirilmesi sağlanacaktır. Sera kurulumu ve gerekli altyapı tamamlandıktan sonra Sebze Fidesi Üretimi Kursu Proje, Aromatik-Tıbbi Bitkiler Kursu Proje, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu Proje ve Trüf Mantarı Kursu Projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Projenin, engelli bireylerin, gençlerin, kadınların ve diğer dezavantajlı kesimlerin ekonomik gelirlerine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Arıkan, şunları söyledi:

"Kentin ihtiyaç duyduğu bitki fidelerinin yetiştirilmesi sağlanarak, toplumun tarımsal üretimin devamlılığı hakkında bilinçlendirilmesine katkı sunulacak. Proje ile ildeki endemik ve aromatik bitkilerin ekilip dikilmesi ile tarıma dayalı yeni iş alanlarının ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yine proje kapsamında yerli - ata tohumu kullanılması, doğal gübre kullanılması hakkında bilinçlendirme yapılarak çevreye olumsuz etki eden kimyasal ürünlerin kullanılmaması hakkında da farkındalık oluşturacaktır."

Satın alan belediyecilikten, üreten ve satış yapan belediyeciliğe

Başkan Arıkan, proje kapsamında belediye hizmetlerinde kullanılacak bitkilerin üretiminin yanı sıra, serada üretilen fideler ve süs bitkilerinin düşük bir bedel ile çiftçilere, bölgedeki diğer belediyelere ve kurumlara satılarak gelir elde edileceğini söyledi. Buradan elde edilecek gelirlerle seracılık faaliyetlerinin devam ettirileceğini vurgulayan Başkan Arıkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Belediyemize ait fidanlıkta satış birimi oluşturulacak, serada üretilen ürünlerin satışı buradan gerçekleştirilecektir. Özellikle serada verilen eğitimlere katılım sağlayan ve kendi tarımsal faaliyetlerine başlayan kursiyerlere fide desteği ücretsiz bir şekilde yapılacaktır. Belediye dezavantajlı kesimin tarımsal faaliyetleri yürütmesini sağlayarak onların ekonomik bağımsızlıklarına katkı sunacak ve il düzeyinde istihdamın artmasına olumlu katkılar sağlayacaktır. Serada proje sonrası eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için serada üretilen ürünler satışa sunularak seranın kendi kendine yeten bir üretim merkezi olması sağlanacaktır. Projemize sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı Bilim ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varank’a, Valimiz Kadir Ekinci’ye, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu’ya, iştirakçi kamu kurumlarımıza, proje ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Projenin Bingöl için hayırlı olmasını dileyen Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ise Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen SOGEP Projelerinin Kalkınma Ajansların için de sosyal alanlara müdahale etmek ve sosyal konularda ihtiyaç duyulan alanlarda tedbirler geliştirme anlamında çok önemli olduğunu belirtti. Projenin yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıktığını kaydeden Yoğunlu, “Tarım sektörü ve üreticilerimizi destekleyecek projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Her alanda çalışmalarını başarıyla sürdüren Bingöl Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum, Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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