Başkan Akay: "Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri Şeker şu anda Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 67. Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası batmaz. Kayseri Şeker Fabrikası Türkiye’nin sektördeki en güçlü, lider kuruluşu. Sektörün yüzde 50’den batmış batmış ama Kayseri Şeker batmaz. Müsterih olun, emin ellerde Kayseri Şeker Allah’ın izniyle. Biz emanete sahip çıkan insanlarız" dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası’nda yapılan genel kurul, divanın oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrenin açılışında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 10 yıla yakın çalışma süresince çiftçilerin hep yanında olduklarını kaydederek onlardan helallik istedi. Başkan Akay; "10 yıla yakın çalışma süresi içerisinde arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince en iyi şekilde işinizi yürütmeye çalıştık. Elbette eksikliğimiz olabilir. Bu samimi çalışmalarımız sonucunda üzerinizde hakkım oluştuysa hakkımı sonuna kadar helal ediyorum, sizin de helal etmenizi bekliyorum. Hepimiz gelip, geçiciyiz buna ihtiyaç var. Daha önceki genel kurulda bunu yapmıştık, arkasından dediler ki ‘Hüseyin Akay işi bırakıyor, helalleşti’ dediler. Helalleşmek Müslümanlığın bir gereği. Biz zor bir işe talip olduk ve zor bir işi yapıyoruz. Sizin işiniz büyük bir dava ama bunu yürütebilmek de çok kolay değil. Geçmişteki yaşadığınız büyük sıkıntılar çözüldükçe yeni sıkıntılar ortaya çıkmasın, işlerimiz daha da düzene girsin. Ama bu çok da istediğimiz gibi olmuyor. Yaşanan sorunlar hepimizi etkiliyor. Bugünü etkilediği gibi geleceğimizi de etkiliyor. Biz elimizden geldiği kadar bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"Kayseri Şeker batmaz"

Kayseri Şeker’in batacağı yönünde dedikoduların dolaştığını aktaran Akay, "Başka işiniz gücünüz yok mu sizin Allah aşkına? çiftçilerin dertleriyle dertlenin, işiyle ilgilenin. Şeker Fabrikası battığında sizin şerefiniz batacak. Size bir faydası mı olacak? Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri Şeker şuanda Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı. Başkan Akay, "İnsanları gerçekten anlayamıyorum, dertleri nedir? İşten anlamaları söz konusu değil, bir şeyleri yönetmiş değiller, çıkıyor diyorlar ki ‘Vay şeker fabrikası zarar ediyor, şeker fabrikası borca girmiş, acaba şeker fabrikası batacak mı’? Başka işiniz gücünüz yok mu sizin Allah aşkına? çiftçilerin dertleriyle dertlenin, işiyle ilgilenin. Şeker Fabrikası battığında sizin şerefiniz batacak. Size bir faydası mı olacak? Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri Şeker şuanda Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi. Bütün finans kuruluşları sıraya girmişler Kayseri Şeker’le çalışmak için. Çiftçinin bir derdi yok, dışarıda birilerinin karnı ağrıyor. Niye ağrıyor gerçekten anlayamıyorum. Sıkıntınız, derdiniz ne kardeşim? İşi bilmiyorsunuz, öğrenmek istiyorsanız biz size yardımcı oluruz, gerçekten öğretiriz. Yeter ki fitne oluşturmayın, yalan dolan oluşturmayın. Şimdi duyuyorum bir grup oluşturacaklarmış, iki sene birisi başkanlık yapacakmış iki sene biri. Burası çocuk oyuncağı mı? Siz daha bir dükkanı işletmekten aciz insanlarsınız. Büyük Kayseri Şeker’i siz nasıl yöneteceksiniz? Bunlarla maalesef uğraşıyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası batmaz. Kayseri Şeker Fabrikası Türkiye’nin sektördeki en güçlü, lider kuruluşu. Sektörün yüzde 50’den batmış batmış ama Kayseri Şeker batmaz. Müsterih olun, emin ellerde Kayseri Şeker Allah’ın izniyle. Biz emanete sahip çıkan insanlarız. Yapamıyorsak da deriz ki şanla, şerefle; ‘Kardeşim biz artık yapamıyoruz, gücümüz yetmiyor’ deriz. Ama elimiz tuttukça, aklımız çalıştıkça, bu can bedende oldukça, çiftçi istedikçe biz bu işin başındayız" diye konuştu.

Kampanya döneminin yaklaştığını, ilk olarak Boğazlıyan’da açacaklarını da kaydeden Akay, "Kampanya yaklaştı. İnşallah Boğazlıyan arkasından Kayseri Şeker ve Turhal’ı üretime açacağız. Allah emeklerinizi zayi etmesin, ürünleriniz bereketli olsun. Kazasız, belasız nice kampanyaları yaşamayı, helalinden bol kazanmayı Allah nasip eylesin. Siz arzu ettiğiniz, siz istediğiniz sürece biz sizin adamınız olmaya, hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Bırakıp gitmek istesek de gidemiyoruz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Akay’ın konuşmasının ardından raporlar delegelere okunarak oylandı. Korona virüs tedbirlerinin alınarak yapıldığı genel kurula katılan yüzlerce çiftçi, açtıkları dövizlerle Başkan Akay’a destek verdi.