Başka Köy Milas’ta hayata geçiyor

Türkiye’nin iyi tarım konseptli doğal yaşam köyü olarak hayata geçirilecek Başka Köy’de geniş tarım alanlarından meyve bahçelerine sanat atölyelerinden kooperatif oluşumuna kadar sayısız imkan bulunacak.

Sürdürebilirliği temeline oturtan iyi tarım konseptli doğal yaşam köyü Başka Köy, Milas ve Bodrum arasında yaşam ve tarım alanlarıyla 1 milyon 400 bin metrekare üzerine konumlanan doğaya dost alternatif bir yerleşke olmak için yola çıktı. Zira içinde geniş tarım alanlarından meyve bahçelerine farklı zevklere hitap eden atölyelerden golf sahasına, at manejlerine kadar pek çok farklı imkân saklı. Özel mimarisiyle dikkat çeken ve doğayla iç içe evler olarak tasarlanan Başka Köy, yatırımcıların dikkatini çekti.

Projenin çıkış noktasını anlatan Başka Köy Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Soydan, “Günümüz şehir insanın doğaya dönme isteğinden çıkış alsak da biz kuracağımız bu yaşam alanı ile başından beri çok daha büyük bir resmin parçası olmayı hedefledik. Projeyi tek cümle ile anlattığımızda ‘herkesin hayal ettiği o yaşamı inşa ediyoruz’ diyoruz. Ancak temelinde; sürdürülebilir, çevreci bir yaklaşım ve iyi tarım stratejileri üzerine kurulmuş bir yapı var” dedi.

Başka Köy’ün iki temel unsur üzerine inşa edileceğini anlatan Soydan, “Başka Köy, doğal yaşam alanı ve iyi tarım temelleri üstüne kurulu olacak. 450 bin metrekarelik tarım alanı ve 21 bin metrekarelik bir alana yayılmış tarım gıda işletme atölyelerinde sakinlerimiz ihtiyacı olan her ürünü kendi yetiştirebilecek. Kişiye ait tarım alanlarında ekim-dikim yapmanın yanında, isterlerse Başka Köy’ün meyve bahçelerinde de üretime katılabilecek. Birbirinden güzel meyve bahçelerimiz var. Başka Köy’ü yaşamak isteyen yatırımcılar için iki model geliştirdik. İlki bir yıl içinde satışı tamamlanan ve 200’den fazla hanenin kurulacağı yaşam alanı. Diğeri ise bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız Başka Köy Kooperatifi (Milas Turizm Geliştirme Kooperatifi) olacak” diye konuştu.

“Kooperatifimize üye olacaklar tarım gelirlerinin yanı sıra Başka Köy içindeki tüm sosyal alanlardan da gelir elde edebilecek” diyen Soydan, “Sosyal anlarımız, golf antrenman sahamız ve at manejlerimizle yerli turistler ve civar bölgede yaşayanlar için de önemli bir destinasyon olacağımıza inanıyoruz. Kooperatif üyelerimiz tüm bölümlerimiz ve atölyelerimizden yılın 12 ayı boyunca faydalanabilecek” şeklinde konuştu.

700 bin metrekare alana yayılan yaşam alanları için Soydan, “Bu bölümde yer alacak yaşam köyümüz ise 8600 metrekarelik alana sahip. Yatırımcılarımız tarım alanı içinde ister çiftlik isterse de taş evlerde yaşayabilecek. İlk altı ay içinde buradaki satışı tamamladık. Artık 200’ü aşkın seçkin komşumuz var. Ev inşaları henüz başlamadı. Mimari planlarımızı yaparken doğanın ve bölgenin dengesini korumaya büyük özen gösterdik. İnşaat yapımı arsa sahiplerine ait, ancak binaların dış tasarımları konusunda uyulması gereken katı kurallarımız var. Tarihi dokuyu korumak amaçlı eski Milas mimarisinin köy evlerini inceledik. İç tasarımında ise her aile kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme yapabilecek” diye konuştu.