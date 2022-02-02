Başarılı personel ödüllendirildi

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, başarılı personeline teşekkür belgesi ve hizmet yılı plaketi takdim etti.

Törende yılın en çok satış adedi şampiyonu, en iyi gizli müşteri şampiyonu, en iyi gizli arama puanı şampiyonu, en iyi işçilik üretim saati şampiyonu ve 2021 yılının en iyi çıkış yapan şampiyonuna takdir belgesi, isim yazılı kalemleri hediye edildi. 5, 10 ve 15 yıldır çalışanlara ise Kıdem Yılı Ödülü plaketi takdim edildi. 6 ilde, 17 ayrı konum ile 37 dünya markasının bayiliğini yapan Koçaslanlar Holding grup şirketlerinden olan Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve satış sonrası azamî müşteri memnuniyetini şiar edinerek, İnegöl’de hizmet veriyor. Ayrıca Koçaslanlar2 markası ile 2. el satışı, 21 adet acenta markası ile sigorta ve kasko satışı ve satılan araçlara aksesuar ve lastik satışı hizmetleri vermektedir. Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Koçaslanlar ailesi olarak, tüm çalışanlarımız, bel kemiğimiz ve en değerli kaynağımızdır. Çalışanlarının ve ticari ilişkide bulunduğu tüm kuruluşların birlikte olmaktan mutluluk duyduğu bir şirket olma hedefiyle yola çıktık. Çalışanlarımıza kurumda aidiyet hissi vermek, inanç ile değerlerimize bağlılık oluşturmak ve çalışanlarımız arasında sinerji oluşturmak hedefiyle düzenlemiş olduğumuz etkinliğimizde 5-10-15 yıl boyunca emek vermiş, ayrıca 2021 yılı içerisinde yüksek performans göstermiş çalışanlarımıza ödüllerini takdim etmekten gurur duymaktayız. Tüm çalışanlarımıza bizlere ve müşterilerimize kattıkları katma değer için teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Başarının temel taşlarından birinin çalışanları olduğunun altını çizen Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Müjdat Aras ise, “Kuruluşumuzdan itibaren maksimum müşteri memnuniyeti ilkemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda her geçen yıl üzerine koyarak ilerliyor, hizmet standartlarımızı ve kalitemizi yüksek devam ediyoruz. Bu yükselişimizin en büyük sebeplerin biri de çalışanlarımızın emeğidir. Çalışanlarımıza olan memnuniyetimizi dile getirmek için düzenlediğimiz bu etkinliğimizde ekip çalışması ve aile olma bilincini derinden yaşayarak ekip ruhumuzu daha da pekiştirdik. Tüm çalışanlarımıza emekleri için teşekkürlerimi sunuyor, hayatlarında başarının eksik olmamasını diliyorum" diye konuştu.