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Başarılı bir kariyer kendini tanımakla başlar

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM), öğrencileri kariyer yolculuklarında rol model alabilecekleri isimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Ekonomi 12.11.2021, 11:53
Başarılı bir kariyer kendini tanımakla başlar

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM), öğrencileri kariyer yolculuklarında rol model alabilecekleri isimlerle buluşturmaya devam ediyor.

BUKAGEM tarafından düzenlenen “Kendini Keşfet” seminerleri serisinde bu hafta bir otomobil firmasının bölge satış müdürü Göktürk Doğan öğrencilere doğru kariyer yapılandırmasının önemini anlattı. Otomobil fabrikasında üretim, tedarik zinciri, bayi servis satış organizasyonları gibi pek çok alanda görev yaptığını aktaran Doğan, “Bir dönem satış davranış eğitimleri, motor sök tak eğitimi, arıza tespit eğitimleri verdim. Ardından pazarlama yöneticiliği alanında çalıştım ve şuan bölge satış sorumlusu olarak görevime devam etmekteyim. Bu iş ve işlemlerin dışında öğrencilerle mentorluk çalışmaları yapıyorum ve bundan da büyük keyif alıyorum çünkü sizlerle bir araya gelmek beni yeniliyor ve farkındalığımı artırmamı sağlıyor” dedi.

Öğrencilerle yaptığı çalışmalarda kariyer planlama konusunda fark ettiği en büyük eksikliğin hedef belirlememe olduğunun altını çizen Doğan, “Öğrencilerde en çok gördüğüm gelişime açık nokta hedefsizlik. Maalesef mezun olduktan sonra ne yapmak istediğine dair kesin bir hedefleri yok. Bunun yanında çok sayıda mezun var, İngilizce bilmiyorum, fazla detaycıyım, kendime güven problemi yaşıyorum gibi öğrenciyi kaygılandıran durumlarla karşılaşıyoruz. Buna karşılık güçlü yönlerini tanımlamalarını istediğimizde iletişim becerileri yüksek, verilen her işin altından kalkabilen şeklinde aslında uzmanlaşmadan uzak bir yaklaşım söz konusu” dedi.

Uzmanlaşmanın genel bir mesele olduğuna işaret eden Doğan, “Toplum olarak kervan yolda düzülür anlayışı bizi planlama ve strateji belirlemekten uzak tutuyor. İş arayan mezunlara baktığımızda çoğunluğun ilgili ilgisiz her yere başvuru yaptığını, her düzenlenen sertifika programına katıldığını ve her alanda fikir sahibi olmaya çalıştığını görüyoruz. Oysa önemli olan hedef belirlemek, o hedefe odaklanmak. Bu karmaşa özgeçmişinizde ve mülakatlara geldiğinizde kendini hemen belli ediyor” diye konuştu.

“Sade ve yalın olun”

Her işi yapmanın vasıfsızlık belirtisi olduğunu belirten Doğan, “Her iş yapmak, her şeye yetişmek değil, belirli bir alanda uzmanlaşmak ve bunun altını doldurmak çok önemli. Bunun için yaşamsal değerlerinizi belirleyin ve sizi mutlu eden işi yapın. Bunun için de kendinizi tanımanız ve kişiliğinize uygun pozisyonlara başvurmanız önemli. İçe kapanık sakin biriyseniz pazarlama ve satış departmanlarında çalışamazsınız. Ya da stresi kaldıramıyorsanız lojistik alanında başarılı olamazsınız” ifadelerini kullandı.

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