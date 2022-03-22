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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi MIPIM 2022 En İyi Sağlık Kompleksi Ödülü’nü kazandı

‘Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası’ olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022’de ‘En İyi Sağlık Kompleksi’ ödülünü kazandı.

Ekonomi 22.03.2022, 12:18
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi MIPIM 2022 En İyi Sağlık Kompleksi Ödülü’nü kazandı

‘Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası’ olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022’de ‘En İyi Sağlık Kompleksi’ ödülünü kazandı.

1991 yılından bu yana dünya gayrimenkul sektörünün nabzını tutan, bu yıl ‘Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022, Fransa’nın Cannes şehrinde yapıldı. Fuarın sonuçları heyecanla beklenen geleneksel yarışmasında; MIPIM Ödülleri 2022 jürisi, dünyadaki gayrimenkul sektörünün en seçkin projelerini; çığır açan inovasyon, mimari, çevresel nitelikler, entegrasyon ve toplum üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak değerlendirdi. 12 kategoride 45 finalistin yarıştığı etkinlikte, kazanan projeler düzenlenen özel törende açıklandı.

İki önemli rakibini geride bıraktı

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, ‘En İyi Sağlık Kompleksi’ kategorisinde ABD’den Pavilion (Hospital of the University of Pennsylvania) ve Danimarka’dan Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) projeleri ile yarıştı. Bir tıbbi tesisin sahip olabileceği sorunları en iyi şekilde çözerek, hasta bakımı için yüksek kaliteli bir ortam yaratmasının yanı sıra estetik yönü, kentsel, işlevsel ve sürdürülebilirlik özellikleri ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, rakiplerini geride bırakarak 31. MIPIM Ödülleri’nde Türkiye adına bir ilke imza attı.

Depreme karşı dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilen 2 bin 68 sismik izolatörle, depreme karşı “Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası” unvanına sahip. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş (Rönesans Holding&Sojitz Healthcare) tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye’nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2020 yılında hizmete açıldı. 3 heliport alanı ile 10 bloktan oluşan entegre sağlık kampüsünde; Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Bilimleri Hastanesi, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanesi bulunuyor. Günlük 35 bin ayakta hasta muayenesi ve 1.000 ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde toplam 2.682 yatak bulunuyor. 456 yoğun bakım yatağı ile Avrupa’nın tek blokta en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde pandemide organ nakli ve diğer operasyonların aksamadan devam etmesi sağlandı.

Sürdürülebilir örnek tasarım

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yağmur suları 3.600 m’lik depoda toplanarak 171.842 m peyzaj alanının sulamasında kullanılıyor. Binalar üstündeki güneş panellerinden toplanan enerji, katların sıcak su ve peyzaj aydınlatmalarının elektrik ihtiyacını karşılıyor. Sağlık kampüsü, yeşil bina GOLD LEED Sertifikası seviyesinde “Enerji ve Çevre Dostu” tasarımlarla inşa edildi.

Daha önce RFID Journal tarafından ‘Sağlıkta En İyi RFID/IOT Uygulaması’ ödülüne layık görülen Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın 8. kez düzenlediği ve toplamda 6 kıtadan 21 farklı ülkede gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği “Küresel En İyi Projeler” yarışmasının “Sağlık Hizmetleri” kategorisinde Merit Ödülünü kazanmıştı.

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