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Bartın’da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Bartın’da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşırken kentin birçok noktasında oluşturulan lavanta bahçeleri ile yeni bir ekonomik kazanç kapısının aralanması bekleniyor. Lavanta yetiştiriciliğinde 10 dönüm araziden yıllık 50 bin TL kazanç hedefleniyor.

Ekonomi 11.02.2021, 21:36
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Bartın’da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Bartın’da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşırken kentin birçok noktasında oluşturulan lavanta bahçeleri ile yeni bir ekonomik kazanç kapısının aralanması bekleniyor. Lavanta yetiştiriciliğinde 10 dönüm araziden yıllık 50 bin TL kazanç hedefleniyor.

1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki olan lavanta yapraklarından elde edilen yağın litre fiyatının 400 – 450 TL’ye alıcı bulmasıyla birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşların lavanta yetiştiriciliğine olan ilgileri de arttı.

Lavanta bitkisinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağı, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisi olarak biliniyor. Lavanta uçucu yağının kullanımı kozmetik başta olmak üzere parfüm, sabun ve ilaç sanayinde önemli bir yer tutuyor. Uzun süre terk halde kalmış, kullanılmayan, sulama imkanı kısıtlı ve eğimli arazilerde de yetişebilen lavanta bitkisi yetiştiricisine ve milli ekonomiye sağladığı katma değerle de dikkat çekiyor.

Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta yetiştiriciliği organik lavanta balı üretimi için de doğal bir ortam ve imkan sunuyor. Lavanta bahçelerinde oluşan görsel güzellik ise turizm alanında kentlerin önemli değerleri arasına giriyor.

Bartın’ın Arıt Balat köyünde yaşayan ve lavanta yetiştiriciliği için 50 bin fidelik yatırım yapan Ali Görgün 10 dönüm araziden yıllık 50 bin TL gelir elde etmeyi planladıklarını ifade edip, “Şu anda 20 bin m2 yani 20 dönüm araziye lavanta ekimi yaptık. 50 bin fide yatırım yaptık. Lavantanın iyi bir gelir kaynağı olduğunu biliyorum. İnternetten de takip ediyorum. Takibime göre iyi bir yatırım olacağına inanıyorum. Yani 10 dönüm bir arazide 3 yıl içerisinde yılda 50 bin TL dönüş yapacağına inanıyoruz. İlk yıl yüzde 25, ikinci yıl yüzde 60, üçüncü yılda ise tamamen verime geçeceğini umut ediyoruz.” dedi.
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