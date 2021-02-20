‘Barbaros Hayrettin Paşa’ sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Sismik araştırma gemisi ’Barbaros Hayreddin Paşa’, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarının ardından İstanbul’un Tuzla Limanı’na gitmek üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarına ara veren sismik araştırma gemisi ’Barbaros Hayreddin Paşa’, Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’ndan, İstanbul’un Tuzla Limanı’na gitmek üzere yola çıktı. Ege Denizi’nden bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan sismik araştırma gemisi saat 17.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘dur yolcu’ yazısını da geçen gemi, Nara Burnu’nu da dönerek ilerledi. Daha sonra yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de geçen gemi, Marmara Denizi’ne doğru ilerledi. Geminin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2013 yılında 130 milyon dolara satın alınan 84 metre uzunluğundaki gemi, sismografik araştırmalarda kullanılıyor.