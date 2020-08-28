Baran: "Gelişmiş ülkeler küçüldü, Türkiye süreci iyi yönetti"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin pandemiyle mücadelede ve normalleşme sürecinde attığı başarılı adımların birçok sektörde olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu anlattı.

Pandemi sürecinden en çok hizmet sektörünün etkilendiğinin altını çizen Baran, “Kısa Çalışma Ödeneği”nin hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren bazı sektörler için devam etmesi gerektiğini söyledi. Baran, pandemi nedeniyle ertelenen ve Ekim ayından itibaren ödenmesi gereken SGK, KDV, Stopaj, Gelir ve Kurumlar Vergisi için de makul bir ödeme takvimi uygulanması talebini dile getirdi. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in başkanlığında, ATO Yönetim Kurulu üyeleri ile Meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

"Gelişmiş ülkeler küçüldü, Türkiye süreci iyi yönetti"

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada koronavirüsle mücadele sürecinin dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerine değindi. İngiltere, Japonya, İspanya, Fransa ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin bu ülkelerin yüzde 12 ile yüzde 27 arasında değişen oranlarda daraldığını ortaya koyduğunu anlatan Baran, “Dünyanın gelişmiş ülkelerinin de içinde bulunduğu bu küçülme trendine karşı Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar farklı cephelerde mücadele yürüten Türkiye, coğrafyasındaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri durumunda” ifadelerini kullandı.

Destekler üretim ve istihdamın devamını sağladı

Hükümetin reel sektöre sağladığı desteklerin bu süreçte önemli olduğunun altını çizen Baran, “Bu gelişmeler bizi yılın ikinci yarısına karşı umutlandırıyor. Türkiye Mart ayından bu yana aldığı tedbirler ve verdiği desteklerle hem üretim hatlarını açık tuttu hem de istihdamın devamını sağladı. Bu çabanın olumlu sonuçları da yavaş yavaş görülmeye başlandı” diye konuştu. Baran, Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme oranının hizmet ve tarım sektörüne göre netleşeceğini kaydetti.

Kısa Çalışma Ödeneği’ne devam

Hizmet ana sektörü adı altında faaliyet gösteren bazı sektörlerde normalleşme sürecinde de bazı zorlukların devam ettiğini belirten Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak desteklerin ‘hizmet ana sektörü’ adı altında faaliyet gösteren bazı sektörlerde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle, turizm, otelcilik, yeme içme, kültür sanat ve bu alanlarla bağlantılı faaliyet gösteren şirketler için ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ne devam edilmeli” şeklinde konuştu.

Baran pandemi nedeniyle ertelenen ödemelerin de takvime bağlanmasının reel sektörü rahatlatacağını söyledi. Baran, “Pandemi nedeniyle ertelenen ve Ekim ayından itibaren ödenmesi gereken SGK, KDV, Stopaj, Gelir ve Kurumlar Vergisi için de makul bir ödeme takvimi uygulanmasını talep ediyoruz. Üst üste gelen bu ödemelerin takvime bağlanmasıyla reel sektörümüzün biraz daha rahatlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.