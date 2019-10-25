Banyo, Yapı ve Klima Fuarı BATIMAT, 4 Kasım'da başlıyor

Paris Nord Villepinte fuar merkezinde gerçekleşecek fuara Türkiye'den 52 firma katılacak. INTERCLIMA+ELEC, IDÉOBAIN ve BATIMAT olmak üzere üç bölümden oluşan fuarın INTERCLIMA+ELEC bölümünde apartman, müstakil ve toplu konut, hizmet ve sanayiye yönelik tüm yapıların enerji verimliliği ve iklim mühendisliği pazarına dair her şey yer alacak.

IDÉOBAIN bölümünde yeni banyo trendlerine odaklanılarak banyo ekipman ve malzemeleri, banyo mobilyaları, spa ve well-being alanları sergilenip su tasarrufuyla ilgili konferanslar düzenlenecek. BATIMAT'ta ise esnek, erişilebilir, ekonomik ve yaşam boyu uyum sağlayabilen yeni konutlar yaratmak konusu işlenecek.

Ayrıca birlikte yaşama/birlikte çalışma, Y kuşağı ve yaşlılara yönelik konutlarla ilgili konferanslar da düzenlenecek. Fuarda ayrıca farklı sektörlerden 140 inovasyon sergilenecek ve en iyileri ödüllendirilecek. Her iki yılda bir düzenlenen İnovasyon Ödülleri, katılımcıların yenilikçi çözümlerine dikkat çekmekte ve bu yeniliklerin piyasaya yayılmasını amaçlıyor.

Türkiye'den Fuara Katılacak Firmalardan Bazıları

· IŞIKLAR TUĞLA

· ONDUMİT İNŞ. MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

· SİSTEM METAL YAPI REKLAM MALZEMELERI SAN. TİC. A.Ş.

· ÖZTÜRK PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

· PREFABRİK YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

· AKG GAZBETON İŞLETMELERI SAN. VE TİC.

· KALEKİM CHEMICALS CO. INC.

· RAVABER YAPI ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

· STOPER YAPI VE YALITIM SİSTEMLERİ

· DEMİRHAN TEL MAMÜLLERI INS. GIDA VE PLASTİK SAN. LTD. A.Ş.

· KÖSEDAĞ TEL ÖRME ÇİT SAN. TİC. VE İHR. İTH. A.Ş.

· UŞAKLIGİL İNŞAAT TEL ÖRME ÇİT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

· WINDOFORM PVC KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

· AKPA ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

· HİLAL ALÜMİNYUM İTHALAT VE İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

· İSTANBUL FERROUS AND NON FERROUS METALS

· JUTESAN ALÜMİNYUM

· SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

· EEA ALÜMİNYUM METAL VE PVC SİSTEMLERI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

· EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

· BYART GROUP

· CEMATEK MUHENDİSLİK MAKİNA İNŞ. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

· YILMAZ MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.

· GURBETÇİLER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

· DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

· NUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş.

· ÖZERDEN PLASTIK SAN. VE TİC. A.Ş.

· TESAY BU PROFIL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

· PANGOLIN STONE

· ARMADA YALITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

· URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

· BİRLEŞIK FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.

· SONMAK DIAMOND TOOL