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Bankaların mevduat faiz oranları değişti!

Piyasalar yeni haftaya olağanüstü bir hareketlilik ile başladılar. Hem kamu bankaları, hem özel bankalar hem de katılım bankaları yeni haftaya oranlarını güncelleyerek başladı. 17 banka faizleri değiştirdi. 

Ekonomi 29.11.2021, 16:22
Bankaların mevduat faiz oranları değişti!

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası ilk olarak Eylül ayı PPK toplantısı ile 100 baz puan faiz indirimi yapmış, karar sonrasında dolar kuru hızla yükselişe geçmişti. Eylül ayı faiz indirimi sonrası 10 TL bandını aşan dolar kuru, Ekim ayı toplantısı ile yapılan 200 baz puanlık faiz indirimi hamlesi ile 11 TL bandını aşarken, Kasım ayı toplantısı sonrasında hem yapılan 100 baz puann faiz indirimi hem de sonrasında ki ekonomik savaş açıklaması ile 14 TL bandına kadar tırmanmıştı.

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Merkez Bankası politika faiz oranı rakamını son 3 toplantıda yapmış olduğu 400 baz puanlık faiz indirimi ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekerken gözler bankalara çevrilmişti. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranlarını değiştirirken bugün yapılan güncelleme ile listeye özel bankalar ve katılım bankaları da eklendi. 

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BANKALARIN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI ÇAKILDI

Bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları güncellendi. Yapılan güncelleme sonrasında tam 12 bankanın faiz oranları değişti. TL mevduat hesapları için en yüksek faiz oranı düştü. ING Bank yüzde 18 olarak uygulamış olduğu faiz oranını yüzde 17 seviyesine çekerken 1 puanlık indirimin ardından en yüksek faiz veren banka da değişti. Yüzde 17.50 oranını uygulayan N Kolay en yüksek faiz veren banka oldu.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI PAS GEÇİLDİ! 

Son dönemde yükselen araç fiyatları nedeni ile mağdur olan vatandaşlar yıl sonu araç kampanyaları indirimlerini fırsata çevirmek için taşıt kredisi indirimi beklerken ne yazık ki beklenen müjde gelmedi. Bankalar bu pakette oranlarını sabit tutarak güncellemeye gitmedi. 

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BUGÜN İTİBARİYLE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI! EN UYGUN KREDİ HANGİ BANKADA?

3 bankanın konut kredisi faiz oranları değişti. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan konut kredisi faiz indirimi sonrasında Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası da finansman oranlarını indirdi. İş Bankası ise ne yazık ki konut kredisi faiz oranı rakamını yükseltti. En uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 1,20 oldu. 

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İŞ BANKASI, AKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Bugün itibari ile 2 özel banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Böylelikle 17 bankanın faiz oranları değişirken Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,63 seviyesine, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı rakamı yüzde 1,70 seviyesine, Akbank faiz oranı yüzde 2 seviyesine, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,55 seviyesine çekildi. Özellikle de mevduat faiz oranlarında yaşanan sert düşüşün kademeli olarak ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları rakamlarına yansıtılması bekleniyor.

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