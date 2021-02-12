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Bankaların açıklanan 2020 yılı kar zararları
2020 yılına ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Ekonomi 12.02.2021, 10:58 12.02.2021, 11:03
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|2020
|2019
|Banka Adı
|KO/K
|Ocak-Aralık
|Ocak-Aralık
|Akbank
|KO
|6.267.167.000
|5.417.468.000
|Akbank
|K
|6.259.625.000
|5.352.325.000
|Garanti BBVA
|KO
|6.238.003.000
|6.158.841.000
|Garanti BBVA
|K
|6.305.090.000
|6.158.841.000
|İş Bankası
|KO
|6.810.917.000
|6.067.587.000
|İş Bankası
|K
|6.655.442.000
|6.009.805.000
|QNB Finansbank
|KO
|2.487.009.000
|2.622.157.000
|QNB Finansbank
|K
|2.754.627.000
|2.864.640.000
|TSKB
|KO
|732.829.000
|701.645.000
|TSKB
|K
|712.294.000
|701.645.000
|Vakıfbank
|KO
|5.010.456.000
|2.802.291.000
|Yapı Kredi
|KO
|5.079.518.000
|3.600.060.000
|Yapı Kredi
|K
|5.079.518.000
|3.600.060.000