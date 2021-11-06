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Bankalardan tüm zamanların en yüksek 9 aylık karı

Türk bankacılık sektörü, bu yılın ocak-eylül döneminde 56 milyar 981 lira ile tüm zamanların en yüksek 9 aylık karını elde etti.

Ekonomi 06.11.2021, 12:17
Bankalardan tüm zamanların en yüksek 9 aylık karı

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 9 ayında 56 milyar 981 milyon TL net dönem karına ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karlılıktaki artış yüzde 22,7'ye işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 9 aylık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 9 aylık döneminde 46 milyar 444 milyon lira kar sağlamıştı.

Eylül ayında sektörün karı, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 143,9 artarak 3 milyar 495 liradan 8 milyar 524 milyon liraya yükseldi. Sektör, tarihin en yüksek eylül ayı karını elde etti.

Kredilerden alınan faiz 307 milyar lirayı aştı

Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41,5 arttı. Eylül sonu itibarıyla 430,9 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 304,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-eylül döneminde kredilerden 307,9 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 69,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 15,5 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların faiz gideri yüzde 96,8 arttı

Sektörün toplam faiz gideri, 9 ayda 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 96,8 artarak 273,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın 9 ayında bankaların faiz gideri toplamı 138,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yılın 9 ayında bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 111,5 artışla 172,9 milyar liraya çıktı. Toplam faiz giderlerinin yüzde 63,2'si mevduata ve yüzde 7,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibarıyla 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 157,5 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde net faiz geliri 165,6 milyar lira seviyesindeydi.

Bankacılık analistleri, sektörün faiz gelirlerinin yılın 9 ayında yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdiğini ancak toplam faiz giderlerinin ise yüzde 100'e yaklaştığına dikkati çekti. Geçen yılın 9 ayında toplam faiz gelirlerinin yüzde 45,6'sı kadar toplam faiz gideri oluştuğunu belirten analistler, bu yılın aynı döneminde ise söz konusu oranın yüzde 63,4'e yükseldiğine işaret etti.

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık bazda yüzde 19,58 artış gösterdiğini hatırlatan analistler, sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 17,30 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.


#ekonomi
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