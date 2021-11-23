Bankalarda erişim sorunu yaşanıyor!

Yapı Kredi internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasını kullanan birçok müşteri, bugün öğle saatlerinde sonra mobil uygulamada bazı sorunlar yaşadığını bildirdi. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı erişim sağlanamadığı aktarırken bunun geçici bir sorun olduğunu bildirdi.

Aynı sorunlar İş Bankası'nda da yaşanmaya başladı.

Dolar kurunun bir günde 2 lira artarak 13,50 ulaşması ve kurdaki oynaklık bankacılık sistemlerini de etkiledi. Bazı bankaların mobil uygulamalarında erişim sorunu yaşanırken, döviz alım-satım işlemleri gerçekleştirilemiyor.

Erişim sorunu yaşanan bankalardan henüz açıklama gelmezken, sorunun kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.