Bankalar sormadan hesabı bloke edemeyecek

Rusya Federasyonu Devlet Duması, bankaların müşterilere hizmet vermeyi reddetmesini ve hesaplarını sebep göstermeksizin bloke etmesini yasaklayan bir yasayı kabul etti. Mevcut uygulamaya göre, banka müşterinin kimliğini onaylayan belgeler ibraz etmediği sürece hesap açmayabilir var olan hesabı da kapatabilir. Diğer finans kurumları da işlemi şüpheli bulursa o da aynı işlemi yapabiliyor. Ayrıca yaptıkları bu işlem ile ilgili müşteriye açıklama yapmak zorunda değildi.

ŞÜPHELER VARSA İSTİSNA YAŞANABİLİR

Hazırlanan yasa tasarısına göre, müşterinin kimliğini teyit eden belgeleri olmasa bile, bankaların herhangi bir sebep göstermeksizin, bir hesabı bloke etmesini veya işlem yapmayı reddetmesi yasaklanıyor. Bunun hem vatandaşlar hem de işletmeler için geçerli olacağı açıklandı.

Ancak kara para aklama veya terörizmin finansmanı konusunda makul şüpheler varsa, banka hesabı bilgi vermeden bloke edebilir ve hizmet vermeyebilir. Yasa resmi olarak yayınlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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