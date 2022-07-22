Bankalar kesenin ağzını açtı! Güncel emekli promosyonları 5 bin TL'yi geçti

Emeklileri çekmek isteyen bankalar emeklilere yüksek oranda promosyon imkanları sunarken, mevcut müşterilerini kaybetmek istemeyen bankalar ise promosyon yarışına girdi.

Emekliler maaşlarına gelen zam sonrasında promosyon yarışına giren bankalar 5 bin lira nakit fırsatından 6,500 liraya kadar promosyon imkanı sunmaya başladı.

Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon sunuyor? İşte tam liste...

AKBANK

Maaşını Akbank’a taşıdıktan sonra 3 yıl maaş alma sözü verenlere 3.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK

DenizBank ise 1.700 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Emekli aylığı. 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA 5.000 TL’ye varan promosyon veriyor. Yakınlarını getirenlere ise hem yakınlarına hem getirene 250 TL ödül sunuyor. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında. Promosyon ödemesi için SGK’nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli.

HALKBANK

1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

ING BANK

ING'ye emekli maaşını taşıyanlara ek koşulsuz 5.000 TL promosyon kazanıyor. Aylık toplam gelir/aylık tutarına göre 1.500 TL ile 4.250TL, 2.500 TL ve üzeri ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Son tarih 31 Ağustos.

İŞ BANKASI

Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri 5.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. Promosyon imkanı sunuluyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank da maaşını taşıyanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL, aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

TEB

TEB'te promosyon limiti 5.500 liraya yükseltildi. Emekli maaşını TEB'e taşıyan emekliler için 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. TEB'de tüm emeklilere 5.500 lira promosyon avantajı sağlanıyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank emekli promosyonu olarak 2.000 TL ödeme yapıyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapıkredi de promosyon tutarını 5.000 TL'ye çıkardı. Bir aylık net gelirİ 1.499 TL olan emeklilere .500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasında olanlara 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerinde olanlara 5.000 TL nakit promosyon sağlanıyor. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilere ise 2.000 TL'ye kadar sıfır faizli esnek hesap limitinden faydalanabiliyor. Son tarih Temmuz ayı sonu.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans’ta maaşını getiren emekliler 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. Bunun yanı sıra yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans’a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

VAKIF BANK

Maaşı 1.500L’ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.