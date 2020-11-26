banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kara Cuma’da bu sitelere dikkat!
Kara Cuma’da bu sitelere dikkat!
Evden çalışma daha çok yoruyor
Evden çalışma daha çok yoruyor
Bankaların güncel faiz oranları
Bankaların güncel faiz oranları
''Kısa çalışmada yeni başvuruların alınması masada''
''Kısa çalışmada yeni başvuruların alınması masada''

Bankalar faiz oranlarını değiştirdi, işte banka banka güncel faiz oranları

Bankalar faiz oranlarını değiştirdi. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarına da yansıdı. İşte yeni faiz oranları...

Ekonomi 26.11.2020, 11:33
15
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi, işte banka banka güncel faiz oranları
banner422

Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'ten 15'e çıkarması, bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe gitmesine neden oldu. 

İş Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,40

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,35

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,50

Test kuyruğunda sırasını bekleyecek insan kiraladılarDünya

Akbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,38

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,25

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,33

Vakıfbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,40

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,25

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,43

Twitter, Facebook ve Instagram’da mavi tik nasıl alınır? Twitter, Facebook ve instagram hesabı nasıl onaylatılır?Teknoloji

Garanti BBVA

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,49

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,49

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,64

Alternatifbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,55

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,45

Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu!Ekonomi

Ziraat Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,57

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,35

Halkbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,59

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,45

'Türkiye'ye eski ilaç veriliyor' iddiasıEkonomi

Yapı Kredi Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,69

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,52

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı az bulutlu