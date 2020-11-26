Bankalar faiz oranlarını değiştirdi, işte banka banka güncel faiz oranları

Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'ten 15'e çıkarması, bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe gitmesine neden oldu.

İş Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,40

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,35

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,50

Test kuyruğunda sırasını bekleyecek insan kiraladılarDünya

Akbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,38

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,25

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,33

Vakıfbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,40

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,25

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,43

Twitter, Facebook ve Instagram’da mavi tik nasıl alınır? Twitter, Facebook ve instagram hesabı nasıl onaylatılır?Teknoloji

Garanti BBVA

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,49

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,49

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,64

Alternatifbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,55

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,45

Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu!Ekonomi

Ziraat Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,57

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,35

Halkbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,59

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,45

'Türkiye'ye eski ilaç veriliyor' iddiasıEkonomi

Yapı Kredi Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,69

Konut kredisi faizi: Yüzde 1,52