Bankalar faiz oranlarını değiştirdi, işte banka banka güncel faiz oranları
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarına da yansıdı. İşte yeni faiz oranları...
Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'ten 15'e çıkarması, bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe gitmesine neden oldu.
İş Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,40
Konut kredisi faizi: Yüzde 1,35
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,50
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Akbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,38
Konut kredisi faizi: Yüzde 1,25
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,33
Vakıfbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,40
Konut kredisi faizi: Yüzde 1,25
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,43
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Garanti BBVA
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,49
Konut kredisi faizi: Yüzde 1,49
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1,64
Alternatifbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,55
Konut kredisi faizi: Yüzde 1,45
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Ziraat Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,57
Konut kredisi faizi: Yüzde 1,35
Halkbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,59
Konut kredisi faizi: Yüzde 1,45
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Yapı Kredi Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1,69
Konut kredisi faizi: Yüzde 1,52