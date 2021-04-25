Bankalar faiz artırımına hazırlanıyor

Rus bankaları, Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı sonrasında mevduat faizlerini yükseltmeye hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın gecelik borçlanma faizlerini yüzde 19’a yükseltmesine rağmen mevduat faizleri yüzde 17-18 seviyesini koruyor. Küçük birkaç banka dışında büyük bankalar faizleri eski seviyesinde tutmaya devam ediyor. Rusya’da ise beklentilerin üzerinde gelen faiz artışı bankaları hareket geçirdi.



Rusya Merkez Bankası’nın, Faiz artırımı kararı alırken banka mevduatlarının çekiciliğini artırmayı da amaçladığına işaret ettiği açıklamasından sonra, bankalar faizleri yükseltmek için çalışmalara başladı.

Alfa Bank, Rosselkhozbank ve Pochta Bank, yakın zamanda mevduat faizlerini artıracaklarını müşterilerine duyurmaya başladı.



Kredi ürünlerinde de faiz artırımı olacağı konusunda uyaran Alfa Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Michael Touch, “Kredi almak isteyen müşterilerimizin vakit varken mevcut koşullardan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.



Öte yandan bazı büyük bankalar, mevduat faiz oranlarını artırma konusunda henüz nihai bir karar vermiş değil. VTB ve Otkritie Bank, Merkez Bankası kararı sonrasında oluşacak durumu analiz ettiklerini ve piyasa koşullarına uygun kararın daha sonra verileceğini bildirdi.