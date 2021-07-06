Bankalar emekli promosyonları zamlandı...

Yeni emekliler maaşları bağlanmasından itibaren, bu promosyondan yararlanabilirken 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar da bu fırsattan yararlanabiliyor. Maaşa göre verilen promosyon miktarları en düşük 500 olurken, özel bankalar bu miktarları daha da yüksek tutuyor. Emekliler bankaların sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için koşulların olup, olmadığını da sorguluyor.

Kimi banka hiçbir ek koşul istemezken, kimisi de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor. Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor.

Akbank 31 Temmuz'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 TL

Denizbank Maaşa göre 675, 850, 1.000 TL

Fibabanka Maaşa göre 500, 625, 750 TL.

Garanti BBVA Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 TL. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 TL.

Halkbank Maaşa göre 500, 625, 750 TL

ING Maaşa göre 675, 850, 1.000 TL. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 TL.

İş Bankası Maaşa göre 750, 875, 1.000 TL

QNB Finansbank Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 TL

Şekerbank Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 TL. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

TEB Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 TL

Vakıfbank Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

Yapı Kredi Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 TL. Emekli yakınını getirenlere de 250 lira veriyor.

Ziraat Bankası Maaşa göre 500, 625, 750 TL