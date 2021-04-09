Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Teamüllere göre, bankalar arasında seçim olsa da başkanlığa genelde Türkiye'nin aktif büyüklük olarak en büyük bankaları olan Ziraat ve İş Bankası'nın genel müdürleri gelir. Fakat bu kez durum biraz farklı...

Niye diyeceksiniz?



Çünkü Ziraat Bankası'nda Hüseyin Aydın'dan sonra koltuğa oturan Alparslan Çakar da Adnan Bali'den sonra İş Bankası'nın genel müdürlüğüne getirilen Hakan Aran da daha çiçeği burnunda iki isim...

Biliyorsunuz, Bankalar Birliği Başkanlığı sembolik bir yer gibi görünse de oraya gelecek isim, hem hükümetle hem regülasyon kurumlarıyla hem de sektördeki bankalarla ilişkileri yönetiyor.

Aktif büyüklüklerine baktığımızda 942.6 milyar TL ile Ziraat Bankası ilk sırada geliyor.

Onu son dönemdeki performansıyla Halkbank'ı koltuğundan eden 698.8 milyar TL'yle Vakıfbank takip ediyor. Vakıfbank'tan sonra da 680 milyar TL'yle Halkbank geliyor.

Ben, aktif büyüklüklere bakıldığında, Bankalar Birliği başkanlığı için en güçlü adayın Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih olacağını düşünüyorum.

Sanırım, kısa süre içinde yönetim toplanıp yeni başkan belirlenir. (Sabah'tan Dilek Güngör'ün yazısından alıntı)