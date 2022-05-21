Bankadan görüntülü görüşmeyle müşteri olma imkanı

Müşteri odaklı yaklaşımını inovatif ürün ve hizmetleriyle birleştiren Kuveyt Türk, görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma ve hesap açma kolaylığı ile Kuveyt Türk Mobil’in masrafsız dünyasını anlattığı reklam filmini yayınladı.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, “Bu devirde Kuveyt Türklü olmak var!” mottosuyla ‘görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma’ hizmetini tanıttığı yeni reklam filmini yayınladı. Hareketli platform üzerinde oluşturulan dört farklı alanda oyuncunun hareket etmeden yer değiştirmesi tekniğiyle çekilen reklam filminde, kamuoyunun Gönül Dağı dizisinden tanıdığı oyuncu Sercan İnceer yer alıyor.

Verilen bilgiye göre reklam filminde kullanıcılar, Kuveyt Türk Mobil’i indirerek, görüntülü görüşmeyle diledikleri yerden, diledikleri zaman bankanın müşteri olmaya ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarmaya davet ediliyor. Filmde, mobil uygulamanın ve masrafsız bankacılığın avantajları sıralanırken EFT, FAST ve havale ücretinin alınmadığı vurgulanıyor. Ayrıca bankaya ait Sağlam Kart’ta kart aidatının olmadığı paylaşılıyor. Bankanın kreatif ajansı Senfonico’nun tüm süreçlerini yürüttüğü reklamın prodüksiyonunu ATL Yapım üstlendi. Yönetmen koltuğunda ise Oğuz Uydu yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın müşterisi olmak isteyenler, görüntülü görüşme hizmetiyle şubeye gitmeden uzaktan müşteri olabiliyor. Türkiye’de ikamet eden 18 yaşından büyük Türk vatandaşlarının başvuruda bulunabildiği uzaktan görüntülü görüşmeyle müşteri olma sırasında, başvuru sahiplerinin yeni tip T.C. kimlik kartlarını yanında bulundurması yeterli oluyor. Islak imzanın talep edilmediği uzaktan müşteri olma işleminde otomatik olarak cari hesap açılabilirken, beyan edilen adrese bankanın Sağlam Nakit Kart’ı gönderiliyor. Hesap açılışı yapıldıktan sonra müşteriler mobil uygulamanın avantajlarından ve masrafsız bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya anında başlayabiliyor.