Bankada paranız varsa sevinebilirsiniz, 3 ay daha uzatıldı!

Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs'ta son ermesi beklenen stopaj indiriminin süresi uzatıldı. 'Gelir ya da kazancın kaynağında kesilen vergi olarak' da ifade edilen stopajın indiriminin uzatılmasındaki temel amaç; yastık altı birikimlerin bankacılık sistemine dahil edilmesi.

Türk Lirası'nın değerini korumak, birikimlerin Türk Lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin banka hesaplarında değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk Lirası mevduatları için stopaj desteği süre 2 ay daha uzatıldı.

Bloomberg HT'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, 31 Mayıs'ta sona erecek teşvikin Haziran ve Temmuz aylarında da devam edeceğini belirtti.

Stopaj indirimleri ile mevduatlarda uygulanacak oranlar şöyle:

*Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5

*1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 3

*1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen stopaj indirimi düzenlemesi, Aralık 2020'de 3 ay daha uzatılmıştı. Mart 2021'de de stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti.

STOPAJ NEDİR?

Bir vergi ödeme türü olan stopaj; gelir ya da kazancın kaynağında kesilen vergi olarak adlandırılır. Vergi düzenlemeleri gereğince, gelir elde eden kişiler bazı gelirlerini beyan ederler ve bu beyanları üzerinden hesaplanan bir vergi öderler. Bazı durumlarda vergi daha beyan aşamasına gelmeden ödeme aşaması sırasında kesinti yoluyla ödenir ve bu yolla vergi ödenmesi 'stopaj' olarak adlandırılır.

Resmi tanımı ise şöyle: Gelir ve Kurumlar Vergisi'ne tabi bir kazanç ile ilgili tutarın ilgiliye ödenmesi aşamasında, gelir henüz sahibinin eline geçmeden kesilen ve o kişi adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir.