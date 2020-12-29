Bankacılık sektörü net karı 57.31 milyar TL
Bankacılık sektörü net karı Kasım sonu itibarıyla 57,31 milyar TL oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre aynı ayda, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,38 seviyesinde gerçekleşti.
Detaylar şu şekilde:
"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre Kasım 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 6.122.563 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2019 yılsonuna göre 1.631.745 milyon TL (%36,3) artmıştır. Kasım 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3.626.233 milyon TL, menkul değerler 1.043.933 milyon TL’dir. 2019 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %36,3, krediler toplamı %36,5, menkul değerler toplamı ise %58,0 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,97 olmuştur.
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre %35,5 artışla 3.479.259 milyon TL olmuştur.
2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı %19,5 artışla 587.980 milyon TL olurken, Kasım 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 57.305 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,38 seviyesinde bulunmaktadır."
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12