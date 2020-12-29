Bankacılık sektörü net karı 57.31 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre aynı ayda, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,38 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylar şu şekilde:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre Kasım 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 6.122.563 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2019 yılsonuna göre 1.631.745 milyon TL (%36,3) artmıştır. Kasım 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3.626.233 milyon TL, menkul değerler 1.043.933 milyon TL’dir. 2019 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %36,3, krediler toplamı %36,5, menkul değerler toplamı ise %58,0 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,97 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre %35,5 artışla 3.479.259 milyon TL olmuştur.

2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı %19,5 artışla 587.980 milyon TL olurken, Kasım 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 57.305 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %19,38 seviyesinde bulunmaktadır."