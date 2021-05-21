Bankacılık dışı finansta 60,8 milyar lira işlem hacmi

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin ilk çeyrekteki işlem hacmi 60,8 milyar lira olurken, müşteri sayısı 2,5 milyona çıktı. Bankacılık dışı finansın ilk çeyrekte aktif toplamı 164 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 28,9 milyar TL oldu.

FKB Başkanı Aynur Eke, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün ilk çeyrek finansal performansına ilişkin bilgi vererek, finansal kiralama sektörünün alacaklarının 60,5 milyar TL seviyelerinde olduğunu bildirdi. Sektörün aktif büyüklüğünün 76,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydeden Eke, faktoring sektörünün işlem hacminin 41,8 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 42 milyar TL seviyelerinde olduğunu anlattı.

Finansman sektörünün işlem hacmi yüzde 133 arttı

FKB Başkanı Eke, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Finansman şirketlerimizin işlem hacmi 12,2 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,4 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 36,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörlerimizin bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise 2021'in ilk çeyreğinde özellikle işlem hacminde artışlar dikkat çekiyor. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, finansal kiralama sektörü yüzde 60, finansman sektörü yüzde 133, faktoring ise yüzde 27 büyüme kaydetmiştir."

Yeni işlemlerin yüzde 89'u taşıt kredisi

Eke, faktoring sektörünün işlem hacminin yüzde 86,5 yurt içi, yüzde 13,5 ihracat-ihracat faktoringinden oluştuğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Finansal kiralama sektöründe yeni işlemlerde yaklaşık yüzde 22 payı olan diğer makine ve ekipmanlar sektörü, geçen döneme göre yüzde 11 artış göstermiştir. Yüzde 6'lık paya sahip gayrimenkul sektörü de geçen döneme göre yüzde 11 azalma göstermiştir. Finansman sektörümüzde yeni işlemlerinin yüzde 89'u taşıt kredisi, yüzde 11'i mikro kredilerden oluşmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise taşıt kredileri oranı yüzde 75, mikro krediler ise yüzde 25 seviyelerindeydi. Mikro kredilerdeki yüzde 14'lük azalma, ticari taşıt kredilerine yüzde 12'lik artış, bireysel taşıt kredilerine yüzde 2'lik artış olarak yansımıştır."

Eke, 3 sektörün takipteki alacaklar oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre finansal kiralama sektöründe 1,9, faktoringde 1,6, finansmanda ise 4,6 puan iyileşme sağlandığını aktardı.