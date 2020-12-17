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Banka kartlarındaki puanlar 2 yıla kadar kullanılabilecek

Yıl sonu yaklaşıyor, kart kullanıcıları yıl boyu biriken puanlarını geçerlilik süreleri dolmadan harcamanın yollarını arıyor. Seyahat platformu Turna.com her yıl sonu tekrar eden bu arayışın geride kalması için adım attığını açıkladı. Biriken puanların ömrü seyahat harcamaları için 2 yıla kadar uzatılabilecek.

Ekonomi 17.12.2020, 13:55
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Banka kartlarındaki puanlar 2 yıla kadar kullanılabilecek

2020 yılını geride bırakmaya günler kalırken vatandaş yıl boyu yaptığı harcamaları gözden geçiriyor. Bu harcamalar sonucunda bankaların sunduğu puan kampanyalarıyla ise olabildiğince tasarruf sağlamaya çalışıyor. Ancak yetkililer, banka ve kredi kartlarında biriken puanların bir kısmının geçerliliğinin sona ererek 31 Aralık’ta silineceği konusunda uyarıyor. Tüketicilerin bir kısmı bu durumdan habersiz iken, puanlarının silineceğini öğrenenler ise puanlarını en verimli şekilde kullanmanın yollarını arıyor.

Her yıl sonu geldiğinde puanlarının geçerliliği için endişelenen tüketicilere ise iyi haber, online uçak ve otobüs bileti platformu Turna.com'dan geldi. Geliştirdikleri Kart Puanı Aktarma özelliği ile kart puanlarının uzun vadede ve seyahatler için bilet satın alımlarında kullanılabileceğini söyleyen Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Pek çok vatandaşın yıl sonu geldiğinde puanlarını harcayacak yer bulmakta sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Tüketiciler, bundan böyle banka veya kredi kartlarında biriken ve geçerliliği yıl sonunda sona erecek puanları Turna.com hesabına aktararak, aktarım gününden itibaren 2 sene boyunca uçak ve otobüs bileti satın almak için  kullanabilecek.” dedi. 

Aktarımda 3 boyutlu güvenlik sistemi kullanılıyor 

Dr. Kadir Kırmızı, puan aktarım sürecinin nasıl ilerlediğine yönelik detayları ise şöyle aktardı: 

“Kart puanlarını Turna.com hesabına aktarma işlemini birkaç adımda gerçekleştirmek mümkün. Üye girişi yapıldıktan sonra, kart puanı aktarma işlemi iki adımda gerçekleşiyor. Puanların bulunduğu banka veya kredi kartının bilgileri girilerek kart puanı sorgulama işlemi yapılıyor. Sorgulama sonucunda, gösterilen kart puanının tamamı veya bir kısmı seçilerek Turna.com hesabına aktarma adımına geçiliyor. Puanlar hesaba aktarılırken 3D işleminden geçirilerek Visa ve Mastercard standartlarına uygun, güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu işlem yapılırken kart bilgileri, hiçbir şekilde kaydedilmiyor ve doğrudan bankaya iletiliyor. Ayrıca kullanıcılar ne kadar kart puanı olduğunu da kolayca öğrenebiliyor.”

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